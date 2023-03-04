Вже не в Білорусі: ЗМІ вирахували місцезнаходження підірваного в Мачулищах літака А-50

Білоруські журналісти спростували твердження пропаганди про те, що російський літак ДРЛО А-50 "цілий, неушкоджений і несе службу у звичайному режимі".

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Російський літак ДРЛО А-50, який постраждав під час вибуху на аеродромі в Мачулищах 26 лютого, відправлено на ремонт до 325-го Авіаційного ремонтного заводу, що входить до "Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва". Про це пише білоруське ЗМІ "Дзеркало".

Журналістка видання зв'язалася із приймальною ТАНТК ім. Г. М. Берієва під виглядом робітниці аеродрому "Мачуліщі", де підтвердили, що до них надійшов літак А-50 з бортовим номером 43, який прибув із Білорусі.

В авіабудівному підприємстві надали кілька номерів телефонів, проте по жодному з них журналісти не змогли додзвонитися. Більше інформації у приймальні не надали.

Таким чином, ЗМІ спростували слова пропагандистів про те, що російський літак ДРЛО А-50, який перебував у Мачулищах, нібито "цілий, неушкоджений і несе службу у звичайному режимі". У пресслужбі Олександра Лукашенка також стверджували, що А-50 супроводжував "борт №1" під час посадки.

Що сталося у Мачулищах

Вранці 26 лютого білоруський Telegram-канал "МотолькоПомоги" повідомив, що на військовому аеродромі в селищі Мачулищі пролунали вибухи. Зазначалося, що згаданий аеродром використовується ЗС РФ для завдання ударів по території України.

Білоруський проект BYPOL з посиланням на дані учасників плану "Перамога" заявив, що в Мачулищах було підірвано російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

За даними організації, внаслідок двох вибухів були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

Пізніше Глава BYPOL Олександр Азаров уточнив, що до диверсії на аеродромі в Мачулищах причетні білоруські партизани. За його словами, атака була здійснена за допомогою дронів, а самі партизани вже перебувають у безпечному місці за межами Білорусі.

У Міноборони Білорусі заперечують інформацію про пошкодження літака. Як доказ "неушкодження" борту у відомстві опублікували відео, на якому літак А-50 рухається в напівтемряві по злітній смузі.

[ + – ] Літак ДРЛО А-50

При цьому у виданні "Дзеркало" з'ясували, що Мінське РУВС розшукує підозрюваного у підриві російського літака, поширивши серед співробітників автопарків, медиків та водіїв державних маршруток орієнтування на 29-річного уродженця Криму Миколу Швеця.