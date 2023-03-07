Лукашенко обозвал Зеленского из-за атаки на самолет под Минском и заявил, что "вызов брошен"

Белорусскому политику не понравилось, что президент Украины Владимир Зеленский не доверяет Беларуси в его лице.

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Александр Лукашенко возмутился, что Украина стремится подписать с Беларусью пакт о ненападении. Об этом сообщает белорусское издание "Наша Ніва".

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский переживает за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Такие операции [атака на самолет РФ А-50У на аэродроме "Мачулищи" под Минском, — ред.] не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Он бегает вокруг Беларуси, посылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте, заключим пакт о ненападении, давайте, договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я ответил: "Мы не собираемся нападать", — сказал Лукашенко.

Он разозлился, что Украина не верит его словам, поэтому Зеленский настроен на подписание соответствующего договора с участием ООН.

"Нет, давайте, подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", — заявил Лукашенко.

О каком именно вызове идет речь, самопровозглашенный президент Беларуси не уточнил.

7 марта Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси задержали "агента" СБУ" и его пособий, которые взорвали российский разведывательный самолет радиолокационного обнаружения на аэродроме "Мачулищи". Как утверждает политик, СБУ завербовала мужчину в 2014 году и "подготовила его к совершению терактов".

Лукашенко поехал к Си Цзиньпину, чтобы Китай помешал России полностью поглотить Беларусь. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 2 марта. Белорусский политик пытается увеличить влияние Пекина в Минске и застраховаться от возможного установления РФ полного экономического контроля над своей страной.