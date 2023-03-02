Лукашенко поехал к Си, чтобы Китай помешал РФ полностью поглотить Беларусь, — ISW

Беларуский политик, по мнению аналитиков, пытается увеличить влияние Пекина в Минске и застраховаться от возможного установления Россией полного экономического контроля над своей страной.

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Самопровозграшенный президент Беларуси Александр Лукашенко поехал к главе КНР Си Цзиньпину, чтобы заручиться поддержкой Пекина на фоне попыток РФ поглотить его страну. Об этом сообщили в сводке Института изучений войны (ISW) 1 марта.

Институт считает, что Лукашенко, вероятно, данными соглашениями намеревается поддерживать свои усилия по развитию влияния КНР в Беларуси, чтобы застраховаться от попыток России обеспечивать полный экономический контроль над Беларусью.

Лукашенко ранее выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, Уже тогда он активизировал свои усилия по отсрочке поглощения Беларуси Россией через Союзное государство

Аналитики заявляют, что Лукашенко и Си подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против России путем направления китайской помощи в РФ через Беларусь. Лукашенко заявил, что заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в области технологий, развития предприятий, модернизации предприятий Беларуси и торговле.

ISW отмечает, что Китай может тайно перебрасывать в Россию военную технику или товары двойного назначения через Беларусь.

Напомним, 1 марта Лукашенко заявил, что Беларусь полностью поддерживает "мирный план", который представили в Китае и рассказали о задаче страны в противостоянии России и Украины.

25 февраля президент Беларуси заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Беларусь, поэтому распространяет сведения о поглощении последней.

В отчете Института изучения войны от 28 февраля говорится о том, что Лукашенко может участвовать в создании схем для обхода санкций, наложенных на Российскую Федерацию в связи с военной агрессией против Украины, в рамках своего официального визита в Китай.

Напомним, что 21 февраля, Александр Лукашенко анонсировал свой визит в Иран в середине марта 2023 года. Лукашенко заявил, что рассчитывает на выход на "более высокий уровень сотрудничества" с Ираном

Напомним, по информации канала CNN, американская разведка предполагает, что китайское правительство рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для стрелкового оружия. публикации от 25 февраля говорилось, что переговоры между Россией и КНР о цене и объеме оборудования еще продолжаются.