Лукашенко поїхав до Сі, щоб Китай завадив Росії повністю поглинути Білорусь, — ISW

Білоруський політик, на думку аналітиків, намагається збільшити вплив Пекіна в Мінську та застрахуватися від можливого встановлення Росією повного економічного контролю над своєю країною.

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Самопрограшний президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав до глави КНР Сі Цзіньпіна, щоб заручитися підтримкою Пекіна на тлі спроб РФ поглинути його країну. Про це повідомили у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) 1 березня.

Інститут вважає, що Лукашенко, ймовірно, цими угодами має намір підтримувати свої зусилля щодо розвитку впливу КНР у Білорусі, щоб застрахуватися від спроб Росії забезпечувати повний економічний контроль над Білоруссю.

Лукашенко раніше висловлював підтримку розширенню економічної присутності Китаю в Білорусі у лютому 2021 року. Вже тоді він активізував свої зусилля щодо відстрочення поглинання Білорусі Росією через Союзну державу.

Аналітики заявляють, що Лукашенко та Сі підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти Росії шляхом спрямування китайської допомоги до РФ через Білорусь. Лукашенко заявив, що зацікавлений у поглибленні співпраці з Китаєм у галузі технологій, розвитку підприємств, модернізації підприємств Білорусі й торгівлі.

ISW зазначає, що Китай може таємно перекидати в Росію військову техніку чи товари подвійного призначення через Білорусь.

Нагадаємо, 1 березня Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує "мирний план", який представили в Китаї та розповіли про завдання країни в протистоянні Росії та України.

25 лютого президент Білорусі заявив, що Захід намагається посварити Росію та Білорусь, тому поширює відомості про поглинання останньої.

У звіті Інституту вивчення війни від 28 лютого йдеться про те, що Лукашенко може брати участь у створенні схем для обходу санкцій, накладених на Російську Федерацію у зв'язку з військовою агресією проти України, у межах свого офіційного візиту до Китаю.

Нагадаємо, що 21 лютого Олександр Лукашенко анонсував свій візит до Ірану в середині березня 2023 року. Лукашенко заявив, що розраховує на вихід на "вищий рівень співпраці" з Іраном.

Нагадаємо, за інформацією каналу CNN, американська розвідка припускає, що китайський уряд розглядає можливість надання Росії безпілотників і боєприпасів для стрілецької зброї. У публікації від 25 лютого говорилося, що переговори між Росією та КНР про ціну й обсяг обладнання ще тривають.