Лукашенко обізвав Зеленського через атаку на літак під Мінськом і заявив, що "виклик кинуто"

Білоруському політику не сподобалося те, що президент України Володимир Зеленський не довіряє Білорусі в його особі.

Related video

Олександр Лукашенко обурився, що Україна прагне підписати з Білоруссю пакт про ненапад. Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва".

"Я ще якось думав, що Україні потрібний мир що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський – просто гнида. Такі операції [атака на літак РФ А-50У на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом, — ред.] не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Він бігає навколо Білорусі, надсилає до нас людей і просить, як я вже казав: "Давайте, укладемо пакт про ненапад, давайте, домовимося, у нас з вами немає жодних проблем". На що я відповів: "Ми не збираємось нападати", — сказав Лукашенко.

Він роздратувався, що Україна не вірить його словам, тож Зеленський налаштований на підписанні відповідного договору за участі ООН.

"Ні, давайте, підпишемо договір під заступництвом Організації Об'єднаних Націй, що ви на нас не нападете". Ви чули всі ці заяви. І в цей час… Що ж, виклик кинутий", — заявив Лукашенко.

Про який саме виклик йдеться, самопроголошений президент Білорусі не уточнив.

Олександр Лукашенко стверджує, що в Білорусі затримали "агента" СБУ" і його "посібників", які підірвали російський розвідувальний літак радіолокаційного виявлення на аеродромі "Мачулищі". Про це білоруський політик розповів 7 березня. Як стверджує політик, СБУ завербувала чоловіка у 2014 році та "підготувала його для вчинення терактів".

Лукашенко поїхав до Сі Цзиньпіна, щоб Китай завадив Росії повністю поглинути Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 2 березня. Білоруський політик намагається збільшити вплив Пекіна в Мінську та застрахуватися від можливого встановлення РФ повного економічного контролю над своєю країною.