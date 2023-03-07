Беларусь втягивают в войну: в МИД ответили на "вызовы" Украине от Лукашенко

Белорусский диктатор создает искусственную угрозу от Киева ради оправдания поддержки агрессии РФ. Москва пытается окончательно лишить Минск самостоятельности, уверен спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается оправдать поддержку российской агрессии, поэтому обвиняет Украину в подрыве российского самолета на аэродроме "Мачулищи". Об этом написал в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Олег Николенко.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии РФ", — отреагировали в МИД.

Угрозу, по мнению Николенко, нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мир.

"Она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета", — добавил он.

Александр Лукашенко позволил себе грубый выпад в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в МИД оставили этот акт бессилия без ответа.

Отметим, что на Банковой Александру Лукашенко предлагали определиться с формулировками. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с Беларуси запускают ракеты по Украине.

Что сказал Лукашенко в адрес Зеленского и Украины?

Белорусский лидер 7 марта во время церемонии вручения государственных наград заявил о задержании в Беларуси "террориста украинских спецслужб и его пособников". По его словам, именно задержанные причастны к атаке на российский военный самолет ДРЛО А-50.

Лукашенко отметил, что долетевшие до аэродрома 2 китайских дрона якобы купили в США и отправили в Украину. Диктатор уверен, что в "Мачулищах" провели "сложную спецоперацию с использованием самых высоких технологий".

Кроме этого, 7 марта Лукашенко обозвал Зеленского "гн***й" и сказал, что "вызов брошен". Самопровозглашенный президент добавил, что подобные операции не проводятся без согласования с главнокомандующим армией.

По словам Лукашенко, Зеленский "бегает вокруг Беларуси, посылает людей и просит заключить пакт о ненападении". Что имеется в виду под вызовом, Лукашенко не уточнил.

Напомним, что в СМИ 4 марта появилась информация об отправке самолета ДРЛО А-50 на ремонт в 325-й авиаремонтный завод в Таганроге.

Белорусский проект BYPOL 26 февраля сообщал о повреждении средней и центральной части самолета, авионики и радиолокационной антенны. Самолет точно никуда не полетит, утверждали источники.