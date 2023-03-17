Россияне установили ПВО посреди гражданской застройки Мариуполя, — советник мэра (видео)

По словам Петра Андрющенко, российский ЗРК "Бук" с оккупационной символикой "V" был замечен на обочине в одном из жилых кварталов города.

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ВС РФ припарковали систему ПВО "Бук" в гражданской застройке Мариуполя. Об этом 16 марта сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Почему нет? Один жилой дом уже сожгли обломками, видимо, понравилось. Потом версия о баллонах, кранах, самолетах — все по плану", — написал чиновник.

По данным Украинского милитарного центра, "Бук" — это многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Эта техника может уничтожать самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, вертолеты и другие воздушные объекты. Такие ЗРК используются для противовоздушной обороны.

Напомним, 16 марта была годовщина трагедии в Драмтеатре Мариуполя. Владимир Зеленский заявил, что оккупантам не простят ни одну разрушенную жизнь. По его словам, Украина все ближе к тому, чтобы Россия понесла ответственность за содеянное.

В тот же день советник мэра Мариуполя сообщил, что в области раздались взрывы. По его словам, оккупанты потеряли склад, который упорно формировали несколько недель. Чиновник рассказал, что после взрывов ВС РФ подняли вертолеты.

Также 16 марта боец "Азова" Сергей Цисарук рассказал в соцсетях, как получил тяжелое ранение в Мариуполе. Военный с позывным "Мольфар" пережил обстрел военного госпиталя и прошел осаду "Азовстали". "Посмотрел вниз и увидел, что нога сломана в районе голени, вывернута в другую сторону, а я опираюсь на кость", — вспоминал в соцсетях защитник Украины.