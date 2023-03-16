Боец "Азова" с позывным "Мольфар" рассказал, как получил тяжелое ранение в Мариуполе (фото)

Военный получил ранение, а затем пережил обстрел военного госпиталя в Мариуполе и прошел осаду "Азовстали". Выжил и вернулся из российского плена.

Related video

Замкомандир бригады "Азов" Сергей Цисарук рассказал о своем ранении в ходе обороны Мариуполе весной 2022 года. Об этом он написал в Твиттере.

Военнослужащий начал свой рассказал с того, что 12 марта за несколько дней до ранения ему сообщили, что на командном пункте (КП) артиллеристов заканчивается боекомплект, поэтому они станут пехотой. С каждым днем ситуация в Мариуполе становилась только хуже.

Вечером 13 марта "Мольфар" получил приказ ехать на КП сектора "Б", чтобы выбрать новое место для командного пункта. По каким-то причинам военные заняли не то здание, поэтому "Мольфару" поручили ехать на место и разобраться, почему так произошло. Для этого нужно было заехать за топливом на правом берегу Мариуполя. В тот день очень сильно работала российская авиация и артиллерия именно в месте, куда нужно было поехать за топливом.

Машина бойца "Мольфар"

"Когда я шел с двумя полными канистрами бензина к своей L-200 в какой-то момент я понял, что падаю. Время замедлилось, посмотрел вниз и увидел, что нога сломана в районе голени, и вывернута в другую сторону. Я опираюсь на кость, еще секунда и я уже на земле. Еще мгновение и ко мне подбежал мой сержант который шел за мной. За счет этого он не получил своей порции обломков, и начал помогать накладывать жгут, но тут сразу еще взрывы, второй близко, третий совсем близко, и четвертый где-то дальше за ангаром", — вспоминает боец.

Эвакуация с ранением и обстрел госпиталя войсками РФ

После выстрела, как продолжает "Мольфар", бензовоз метрах в пяти от него начал шипеть, однако в жизни не как в кино — бензовозы мгновенно не взрываются, иронизирует военный. Вскоре обстрел завершился и боец начал накладывать турникет, однако это не помогло, так как он почувствовал боль в животе ближе к паху. Он приложил руку к тому месту и понял, что там много крови.

"Тогда вспомнил то, чего меня учил какой-то канадский инструктор в 2014 году, на моих первых курсах по тактической медицине: "Если кровотечение не можешь остановить турникетом, то нужно много pressure (давления, – ред.)". Поэтому я зажал рану одной рукой, а другой взял рацию и сделал запрос на эвакуацию", — продолжает военнослужащий "Азова".

Затем достаточно быстро за бойцом приехали медики и "ангел-спаситель" военного "Фрау". Она быстро помогла намотать бандаж на ранение и вколола обезболивающее. Далее была поездка с Азовстали на 555 военный госпиталь, в ходе которой "Мольфар" постоянно передавал данные побратиму с позывным "Мороз". В госпитале военный сам снял с себя бронежилет и шлем, а затем сделал укол, и потерял сознание. Проснулся он уже на следующий день в коридоре.

"Громкий взрыв где-то недалеко, пустую бочку для питьевой воды стоявшей у окна взрывной волной бросает на меня, люди ускоряются, я сбрасываю бочку на пол. Еще взрыв совсем близко. Время снова замедлилось, меня накрывает дверью палаты, вход к которой был справа от меня. Много пыли и человеческих криков, несколько секунд и я слышу этот постоянный звук датчика пульса с операционной, который никогда больше не забуду", — вспоминает обстрел "Мольфар".

Справа боец "Демидрол", который сделал перевязку "Мольфару" и сказал, что ему можно есть жидкую еду

После взрыва часть персонала переоделась в гражданскую одежду, и как говорит "азовец", ушли, но оставшейся часть продолжили свою работу и навели порядок в госпитале. Потом бойцам сказали, что госпиталь эвакуируют на бункер "Азовстали" и завод Ильича. Для этого нужно было проехать почти весь Мариуполь. При подъезде к "Азовстали" была команда воздушной тревоги и бойца оставили в машине, пока был обстрел.

"Эмоции которые я чувствовал когда, слышал звук подлета авиации к заводу не передать словами. Мне повезло, бомбы сбросили где-то в городе, а из бункера вышли какие-то парни которых я попросил позвать моих тигров. Они жили там в отдельной комнате, потому что этот бункер нашел "Мороз", и сначала там жили только мы. Не прошло и минуты, как меня спустили вниз и выделили место в этой комнате", — вспоминает военный.

Затем он отправил родным свое фото показав, что он жив. "Мольфар" был связистом, поэтому интернет у него был и дали телефон для связи.

Первое фото бойца из бункера "Азовстали", которое он отправил родным

Напомним, 15 марта боец "Фин" рассказал журналистам, как выжил два дня с тяжелыми ранениями после засады российских войск.