Два дня ада: как боец ВСУ с позывным "Фин" выжил после нескольких пулевых ранений (фото)

Украинский воин получил ранение в руку и кисть, а также два дня добирался к своим бойцам. Он страдал от обезвоживания, потери крови и галлюцинаций. Побратимы из Десантно-штурмовых войск нашли его и эвакуировали.

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Боец Дмитрий Финашин с позывным "Фин" рассказал о своем ранении, и как он затем добирался до позиций к украинским военным. Об этом он сообщил в интервью для АрміяInform.

Ныне "Фин" направляется в Краков на протезирование. За подвиги ему присвоили звание Герой Украины. На войне боец с 2015 года, где сперва служил в Нацгвардии, а позднее перевелся в батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого на должности оператора взвода аэроразведки.

Засада войск РФ

По словам бойца, 23 мая 2022 года подразделение получило задачу — зачистить лесополосу вблизи села Яковлевка Донецкой области. Однако как оказалось позже, там на бойцов ждала вражеская засада. Им пришлось отходить под плотным вражеским огнем и через минное поле. В результате один побратим погиб, боец с позывным "Азовчик" получил ранение. Во время эвакуации "Азовчика" ранение получил "Фин".

Боец "Фин" на реабилитации

"Мы с Сократом тянули "Азовчика". Я держал автомат, прикрывая уход. В какой-то момент вражеский шар прошел сквозь ствольную коробку автомата и раздробил указательный палец правой руки. Его держала только перчатка. Наложили турникет и продолжили эвакуацию", – вспоминает Дмитрий.

После этого он получил еще одно ранение — пуля попала в левую руку и дробит кость предплечья зайдя через корпус под ключицей и вылетев наизнанку. Также потом оказалось, что было еще одно попадание по телу, но под одеждой его не было сразу заметно. Из-за кровопотери он потерял сознание, время от времени он приходил в себя и видел, что побратимы его тащили и пытались помочь. Началось обезвоживание из-за жары. Военному давали пожевать траву, чтобы получить хоть какую-то влагу и клали на лоб прохладную траву.

Завершение спасательной операции

В какой-то момент побратим "Сократ" пошел вперед и наткнулся на ВС РФ, они его убили. В радиостанцию они сказали, что боец мертвый, и что они расстреляли всех раненых. Из-за этого операцию по эвакуации "Фина" остановили и вызвали артиллерию на поле боя, чтобы оккупанты отошли. "Фин" и "Азовчик" остались живыми и добирались.

"Ползти с двумя поврежденными руками было нереально. Полтора дня, когда еще оставались какие-то силы, пытался уходить. Делал два-три шага, терял сознание, приходил в себя и снова шел… Ночью сильно замерзал — температура падала до 4 градусов тепла, а я был только в мокром от крови кителе. Кроме того, досаждали комары. От них спасала москитная сетка, которая была со мной. Потратив кучу сил, натянул ее на себя. На другой день раненая левая рука набухла так, что мне из-за нестабильного сознания казалось, что это ПКМ. А еще мешал поврежденный палец — он держался на коже, до раны набилась какая-то грязь и трава. Я пытался его отрезать, но чем постоянно выпадал из зажатых колен – сил не хватало. А еще хотелось пить — к счастью, в какой-то момент наткнулся на лужу в траве. Вода была застояна, протухла, отдавала сероводородом, но какой же она была вкусной! Я подкладывал как опору под себя раненую руку и пил, пил", — рассказывает военный.

В какой-то момент у "Фина" начались галлюцинации. Ему казалось, что он видит бойцов, которые предлагали ему спасти его, но они уходили. Так прошло два дня. Финашин понимал, что он может не пережить еще одной ночи. Однако помогло ему то, что он находился в одном районе, где был бой. Местность была достаточно проходимой.

Побратимы десантники обнаружили "Фина"

Утром 25 мая его обнаружили бойцы десантно-штурмовой бригады, которые и спасли его. Сперва "Фин" подумал, что это оккупанты и думал, что это его смерть, однако увидев украинский однострой он понял, что это спасение.

Далее бойца ждал госпиталь, ампутация руки и пальца, а оттуда в больницу Мечникова в Днепре. Врачи называли тот факт, что он выжил чудом. У "Фина" было обезвоживание, плохо работали почки, организм был истощен сепсисом, а на ампутированной руке развивалась гангрена.

"Я был так счастлив, что остался на этом свете, что меня почти не беспокоили фантомные боли, что бывает очень нечасто. Мне хватило буквально нескольких визитов к психологу, чтобы преодолеть их", — говорит "Фин".

"Фин" с протезом

Напомним, 15 марта ВСУ уничтожили российский истребитель Су-24 под Бахмутом наемников ЧВК "Вагнер".

Также 15 марта бойцы ВСУ уничтожили два российских танка из ПТРК Javelin.