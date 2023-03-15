"Доездились": бойцы ВСУ эффектно уничтожили российские танки (видео)

Военнослужащим батальона "Киевская Русь" с помощью противотанковых средств удалось остановить продвижение вражеской техники.

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Солдаты 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка уничтожили российские танки. Бойцы одиннадцатого батальона "Киевская Русь" сумели остановить продвижение вражеской бронетехники. В Facebook военного соединения 15 марта опубликовали соответствующее видео.

Вероятно, применились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. В результате попадания российская бронетехника оказалась недееспособной: в первом танке оторвало башню, а второй – долго пылал и ехал дальше.

"Доездились…", – говорится в сообщении.

Время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности. В военном формировании и дальше пообещали уничтожать бронетехнику российских захватчиков.

Бригада имени Якова Гандзюка в конце 2014 года, когда Россия захватила Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей. В ее состав вошли батальоны, которые формировались уже после начала боевых действий. Военное соединение назвали в честь Якова Гандзюка, украинского военного деятеля времен, связанных с национально-освободительной борьбой украинского народа в 1917-1921 годах.

Ранее Фокус сообщал, как спецподразделение Kraken уничтожило башню наблюдения в Брянской области. Благодаря сооружению российские пограничники получали информацию о передвижении украинских войск. Автономную башню наблюдения "Гренадер" уничтожили с помощью дрона-камикадзе.

Также украинские пограничники показали на видео точное уничтожение БМП с российскими оккупантами Харьковской области. Против бронетехники врага применили беспилотник. В результате попадания вражеская техника была полностью уничтожена.