Спецподразделение Kraken показало, как уничтожило вышку наблюдения в Брянской области (видео)

Силы разведки с помощью дрона-камикадзе атаковали пункт наблюдения российских пограничников. В РФ утверждают, что это случилось перед "нападением" на Брянскую область 2 марта.

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Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны РФ Kraken в воскресенье, 5 марта, показало уничтожение автономной вышки наблюдения в Брянской области РФ. Соответствующее видео опубликовано на официальном Telegram-канале Kraken.

Как уточняется, речь идет об автономной башне наблюдения "Гренадер". Силы разведки подразделения смогли поразить ее с помощью дрона-камикадзе.

На кадрах видно, что цель в приграничной Брянской области была уничтожена со второй попытки.

[ + – ] Автономную башню наблюдения поразили с помощью дрона-камикадзе

Поражение башни "Гренадер": реакция росСМИ

В российских Telegram-каналах уже отреагировали на опубликованное видео.

Как утверждают милитаристские российские блогеры, украинские БПЛА поразили вышку перед экстренной ситуацией в Брянской области 2 марта. Тогда сотрудники ФСБ гонялись якобы за "диверсантами" из Украины.

В то же время, за события в приграничном российском регионе ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус" (РДК).

[ + – ] Российская сторона изначально утверждала, что в Брянскую область проникла "украинская ДРГ"

Напомним, Фокус в одном материале собрал все, что было известно днем 2 марта о ситуации в Брянской области. РосСМИ, в частности, писали о взятии в заложники детей, убийстве мужчины и ранении 10-летнего ребенка.