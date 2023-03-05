Спецподразделение Kraken показало, как уничтожило вышку наблюдения в Брянской области (видео)
Силы разведки с помощью дрона-камикадзе атаковали пункт наблюдения российских пограничников. В РФ утверждают, что это случилось перед "нападением" на Брянскую область 2 марта.
Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны РФ Kraken в воскресенье, 5 марта, показало уничтожение автономной вышки наблюдения в Брянской области РФ. Соответствующее видео опубликовано на официальном Telegram-канале Kraken.
Как уточняется, речь идет об автономной башне наблюдения "Гренадер". Силы разведки подразделения смогли поразить ее с помощью дрона-камикадзе.
На кадрах видно, что цель в приграничной Брянской области была уничтожена со второй попытки.
Поражение башни "Гренадер": реакция росСМИ
В российских Telegram-каналах уже отреагировали на опубликованное видео.
Как утверждают милитаристские российские блогеры, украинские БПЛА поразили вышку перед экстренной ситуацией в Брянской области 2 марта. Тогда сотрудники ФСБ гонялись якобы за "диверсантами" из Украины.
В то же время, за события в приграничном российском регионе ответственность на себя взял "Русский добровольческий корпус" (РДК).
Напомним, Фокус в одном материале собрал все, что было известно днем 2 марта о ситуации в Брянской области. РосСМИ, в частности, писали о взятии в заложники детей, убийстве мужчины и ранении 10-летнего ребенка.