Спецпідрозділ Kraken показав, як знищив вежу спостереження в Брянській області (відео)

Сили розвідки за допомогою дрона-камікадзе атакували пункт спостереження російських прикордонників. У РФ стверджують, що це сталося перед "нападом" на Брянську область 2 березня.

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Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони РФ Kraken у неділю, 5 березня, показав знищення автономної вежі спостереження у Брянській області РФ. Відповідне відео опубліковано на офіційному Telegram-каналі Kraken.

Як уточнюється, йдеться про автономну вежу спостереження "Гренадер". Сили розвідки підрозділу змогли вразити її за допомогою дрона-камікадзе.

На кадрах видно, що ціль у прикордонній Брянській області було знищено з другої спроби.

[ + – ] Автономну вежу спостереження вразили за допомогою дрона-камікадзе

Ураження вежі "Гренадер": реакція росЗМІ

У російських Telegram каналах вже відреагували на опубліковане відео.

Як стверджують мілітаристські російські блогери, українські БПЛА вразили вежу перед екстреною ситуацією в Брянській області 2 березня. Тоді співробітники ФСБ ганялися нібито за диверсантами з України.

Водночас за події у прикордонному російському регіоні відповідальність на себе взяв "Російський добровольчий корпус" (РДК).

[ + – ] Російська сторона спочатку стверджувала, що до Брянської області проникла "українська ДРГ"

Нагадаємо, Фокус в одному матеріалі зібрав усе, що було відомо вдень 2 березня про ситуацію у Брянській області. РосЗМІ, зокрема, писали про взяття в заручники дітей, вбивство чоловіка та поранення 10-річної дитини.