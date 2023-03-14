Пограничники уничтожили БМП с российскими оккупантами в Харьковской области (видео)

Украинские защитники уничтожили на Купянском направлении технику с личным составом россиян.

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Во время аэроразведки операторы БПЛА Госпогранслужбы обнаружили вражескую БМП с расчетом и успешно ее уничтожили. Соответствующее видео опубликовали 14 марта на YouTube.

Сброс с беспилотника оказался точным. В результате попадания вражеская техника была уничтожена.

"Чтобы внести немного разнообразия в серые будни захватчиков — пограничники дали огня", — говорится в сообщении.

На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Украинские войска не позволяют российским подразделениям прорвать линию фронта из оккупированной части Луганской области.

Также российские войска не могут оцепить и захватить Бахмут. Благодаря успешной обороне, количество уничтоженных российских захватчиков постоянно растет. Это позволяет украинским силам обороны подготовить успешное наступление на временно оккупированные Россией территории и сдерживать врага на Купянском направлении.

В результате эффективной защиты города вблизи Бахмута, как отметил координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, фактически была уничтожена группировка ППК "Вагнер". Группировка состоит из наемников с боевым опытом и при этом самая многочисленная среди других формирований, участвующих в боевых действиях в других странах мира.

Ранее Фокус сообщил, что в ВСУ показали успешную работу бойцов мобильных групп ПВО. Главное преимущество таких формирований, как считает командование Объединенных сил ВСУ, — их быстрое развертывание — до десяти минут, если сравнивать со стационарными комплексами. Среди других плюсов использования – способность подразделений перемещаться разными видами местности в зависимости от расположения российской группировки.

Также в ВСУ показали, как успешно уничтожили состав из БК россиян. Вооруженные силы Украины с помощью артиллерии нанесли удар по составу с боекомплектами российских войск на линии фронта. В результате чего оккупантам пришлось убегать от обстрела, забыв об одежде.