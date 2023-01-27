"Разбегались со спущенными штанами": в ВСУ показали, как уничтожили склад с БК россиян (видео)

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по позициям ВС РФ и попали прямо в цель — склад БК загорелся, после чего оккупанты начали покидать свои позиции.

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Вооруженные силы Украины с помощью артиллерии нанесли удар по складу с боекомплектами российских войск на фронте. В результате чего оккупантам пришлось убегать от обстрела со спущенными штанами. Об этом рассказали в пресс-службе 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка.

Украинские военные не уточняют, где именно был нанесен артиллерийский удар. Однако показали видео "прилета" по складу ВС РФ. На нем видно, как снаряд попадает прямо в цель, а объект россиян загорается.

После этого с места обстрела начали убегать военные России. Некоторые из них бежали со спущенными штанами.

Напомним, 26 января в ГУР рассказали, что теперь украинским военным сложнее достать до складов с боеприпасами и логистических центров оккупантов, потому что российские войска учатся на своих ошибках и размещают их в тылу — на территории РФ и в Крыму. Поэтому ВСУ нуждаются в ракетах больше дальности.

Ранее, 19 декабря, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что передача ВСУ дальнобойных управляемых ракет ATACMS для РСЗО HIMARS позволили бы Украине многое изменить на поле боя.