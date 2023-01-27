"Розбігалися зі спущеними штанами": у ЗСУ показали, як знищили склад із БК росіян (відео)

Українські військові завдали артилерійського удару по позиціях ЗС РФ і влучили прямо в ціль — склад БК спалахнув, після чого окупанти почали покидати свої позиції.

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Збройні сили України за допомогою артилерії завдали удару по складу з боєкомплектами російських військ на фронті. Внаслідок чого окупантам довелося тікати від обстрілу зі спущеними штанами. Про це розповіли у пресслужбі 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка.

Українські військові не уточнюють, де саме було завдано артилерійського удару. Проте показали відео "прильоту" по складу ЗС РФ. На ньому видно, як снаряд влучає прямо в ціль, а об'єкт росіян спалахує.

Після цього з місця обстрілу почали тікати військові Росії. Деякі з них тікали зі спущеними штанами.

Нагадаємо, 26 січня в ГУР розповіли, що тепер українським військовим складніше дістати до складів із боєприпасами та логістичних центрів окупантів, бо російські війська навчаються на своїх помилках і розміщують їх у тилу — на території РФ та Криму. Тому ЗСУ потребують ракет більше дальності.

Раніше, 19 грудня, екскомандувач силами США в Європі Бен Годжес заявив, що передавання ЗСУ далекобійних керованих ракет ATACMS для РСЗВ HIMARS дозволило б Україні багато змінити на полі бою.