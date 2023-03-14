Прикордонники влучно знищили БМП з російськими окупантами на Харківщині (відео)

Українські захисники знищили на Куп’янському напрямку техніку з особовим складом росіян.

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Під час аеророзвідки оператори БПЛА Держприкордонслужби виявили ворожу БМП з розрахунком та успішно її знищили. Відповідне відео опублікували 14 березня на YouTube.

Скид з безпілотника виявився влучним. Внаслідок влучання ворожу техніку було знищено.

"Щоб внести трішки різноманітності у сірі будні загарбників – прикордонники дали вогню", – йдеться у повідомленні.

На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. Українські війська не дають можливості російським підрозділам прорвати лінію фронту з окупованої частини Луганської області.

Також російські війська не можуть оточити та захопити Бахмут. Завдяки успішній обороні кількість знищених російських загарбників постійно зростає. Це дозволяє українським Силам оборони підготувати успішний наступ на тимчасово окуповані Росією території та стримувати ворога на Куп’янському напрямку.

Внаслідок ефективного захисту міста поблизу Бахмута, як зазначив координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, фактично було знищено угруповання ПВК "Вагнер". Угруповання складається з найманців із бойовим досвідом і при цьому найчисленніша серед інших формувань, які беруть участь у бойових діях в інших країнах світу.

Раніше Фокус повідомив, що у ЗСУ показали успішну роботу бійців мобільних груп ППО. Головною перевагою таких формувань, як вважає командування Об'єднаних сил ЗСУ, є їхнє швидке розгортання — до десяти хвилин, якщо порівнювати зі стаціонарними комплексами. Серед інших плюсів використання – здатність підрозділів переміщатися різними видами місцевості залежно від розташування російського угруповання.

Також у ЗСУ показали, як успішно знищили склад із БК росіян. Збройні сили України за допомогою артилерії завдали удару по складу з боєкомплектами російських військ на лінії фронту. Внаслідок чого окупантам довелося тікати від обстрілу, забувши про одяг.