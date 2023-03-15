"Доїздились": бійці ЗСУ ефектно знищили російські танки (відео)

Військовослужбовцям батальйону "Київська Русь" за допомогою протитанкових засобів вдалося зупинити просування ворожої техніки.

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Солдати 59-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка знищили російські танки. Бійці одинадцятого батальйону "Київська Русь" зуміли зупинити просування ворожої бронетехніки. У Facebook військового з'єднання 15 березня опублікували відповідне відео.

Ймовірно, застосувалися американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Внаслідок влучань російська бронетехніка виявилася недієздатною: у першому танку відірвало башту, а другий – тривалий час палав та рухався.

"Доїздились…", – зазначено у дописі.

Час та місце знищення ворожої техніки не повідомляються з міркувань безпеки. У військовому формуванні й надалі пообіцяли нищити бронетехніку російських загарбників.

Бригада імені Якова Гандзюка наприкінці 2014 року, коли Росія захопила Крим, а також частину Донецької та Луганської областей. До її складу увійшли батальйони, які формувалися вже після початку бойових дій. Військове з'єднання назвали на честь Якова Гандзюка, українського військового діяча часів, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу у 1917—1921 роках.

Раніше Фокус повідомляв, як спецпідрозділ Kraken знищив вежу спостереження в Брянській області. Завдяки споруді російські прикордонники отримували інформацію стосовно пересування українських військ. Автономну вежу спостереження "Гренадер" ліквідували за допомогою дрона-камікадзе.

Також українські прикордонники показали на відео влучне знищення БМП з російськими окупантами на Харківщині. Проти бронетехніки ворога застосували безпілотник. Внаслідок влучання ворожу техніку було повністю знищено.