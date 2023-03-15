ВСУ уничтожили российский истребитель Су-24 под Бахмутом: появились эффектные кадры (видео)

Российский самолет упал и воспламенился после столкновения с землей. Вражеский пилот успел катапультироваться.

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Под Бахмутом украинские военные 93-й бригады "Холодный Яр" сбили российский СУ-24. Информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Информацию о сбитом истребителе российских оккупантов также опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Известно, что российский тактический фронтовой бомбардировщик упал в районе села Клещеевка. Там сейчас базируются кадровые военные ВС РФ, а также наемники ЧВК "Вагнер".

На опубликованных кадрах видео видно, как подбитый самолет падает и после столкновения с землей воспламеняется.

Пилот, который был за штурвалом истребителя, успел катапультироваться. Белый купол его парашюта хорошо виден на видео. Однако позже стало понятно, что стропы его парашюта запутались в ветках деревьев.

СУ-24 — это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Напомним, 21 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему ВС РФ не будут атаковать Киев истребителями. По словам военного, в современной войне для обстрелов преимущественно используются высокоточные ракеты.

Мы также писали, что 8 марта эксперты рассказали, какие истребители будут большей проблемой для ВС РФ. Основным претендентом в качестве основного боевого самолета для ВВС Украины является истребитель F-16. Однако по мнению экспертов, есть более перспективные варианты, в том числе самолеты Gripen и F-18.