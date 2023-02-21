Атаки "сотен самолетов РФ" на Киев не будет, – Воздушные силы ВСУ (видео)

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в современной войне для обстрелов преимущественно используются высокоточные ракеты.

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Вооруженные силы Российской Федерации не станут наносить удар по Киеву с использованием "сотен самолетов" к годовщине начала полномасштабной войны в Украине – 24 февраля. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

"Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов, ну не будет такого, так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне используется высокоточное оружие, используется ракетное вооружение", — объяснил спикер.

Юрий Игнат также указал на то, что противник использует для взлета своей авиации около 40 аэродромов, которые находятся на расстоянии от 200 до 700 километров от государственной границы Украины.

По словам спикера командования Воздушных сил, ВС РФ задействовали эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней войны. Группировка, которая находилась там в начале полномасштабного вторжения, приблизительно в таком количестве и сохраняется, так как оккупанты восполняют потерянную технику.

[ + – ] Юрий Игнат прокомментировал угрозу обстрелов 24 февраля (07:10)

Игнат отметил, что в начале агрессии враг использовал около десятка самолетов на одном направлении, неся при этом потери. Сегодня ПВО Украины существенно усилена, в частности западными комплексами.

"Легкой прогулки тут никто никому не даст, это же очевидно", — заключил Юрий Игнат.

Напомним, что 20 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в интервью "Укринформ", что ВС РФ могут совершить массированные обстрелы территории Украины с использованием авиации, приуроченные к "сакральным датам" — 23 и 24 февраля.

Фокус также писал о том, что 17 февраля Юрий Игнат сообщил "Украинскому радио", что Россия будет применять все имеющиеся боевые средства против Украины, а также пугать Украину и мир "оружием апокалипсиса".

Еще мы писали о том, что 17 февраля в эфире "Радио Свобода" Юрий Игнат рассказал, почему РФ не стягивает свою авиацию к границам Украины. Спикер командования Воздушных сил объяснил, что это невозможно, так как для самолетов требуются аэродромы.