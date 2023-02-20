"Более 700 летательных аппаратов": в ВСУ предупредили о новых атаках ВС РФ (видео)

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в ближайшие дни стоит ожидать "нестандартных действий" со стороны россиян.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут совершить массированные обстрелы территории Украины с использованием авиации, приуроченные к "сакральным датам" — 23 и 24 февраля. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформ".

Юрий Игнат отметил, что 23 февраля в России празднуют День защитника отечества, а 24 февраля будет годовщина начала полномасштабной войны в Украине.

"Ожидать можно в эти дни несколько волн атак потому что враг, очевидно, всегда это делает – использует даты", — считает Игнат.

[ + – ] Юрий Игнат прокомментировал угрозу использования авиации ВС РФ (10:46)

Спикер Воздушных сил отметил, что украинцам стоит быть готовыми к обострению ситуации, а также к "нестандартным действиям" со стороны ВС РФ. По его словам, россияне стянули свою авиацию, в том числе на аэродромы Беларуси и на временно оккупированные территории Украины.

"То количество, которое враг накопил в начале агрессии, она сохраняется и сейчас. Это более 700 летательных аппаратов в целом", — сообщил спикер.

Юрий Игнат также упомянул о том, что Украина сбила уже почти 300 российских самолетов и примерно столько же вертолетов. При этом противник все еще может восполнять потери, подтягивая новую технику.

По словам Игната, на данный момент ситуация на границе контролируемая. ВС РФ не имеют возможности подтягивать свои истребители к границам по тому же принципу, что и наземную технику, так как для самолетов требуются аэродромы.

Напомним, что 17 февраля Юрий Игнат сообщил в интервью "Украинскому радио", что у Кремля остался только один аргумент – пугать Украину и мир "оружием апокалипсиса". По словам спикера Воздушных сил, в войне против Украины враг уже перепробовал все, что "есть у него под рукой".

Фокус также писал о том, что 17 февраля Юрий Игнат прокомментировал в эфире "Радио Свобода" сообщения западных СМИ о том, что РФ стягивает свою авиацию ближе к границам, пытаясь усилить свою группировку в Украине.