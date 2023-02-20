"Понад 700 літальних апаратів": у ЗСУ попередили про нові атаки ЗС РФ (відео)

За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, найближчими днями варто очікувати на "нестандартні дії" з боку росіян.

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Збройні сили Російської Федерації можуть здійснити масовані обстріли території України з використанням авіації, приурочені до "сакральних дат" — 23 та 24 лютого. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Укрінформ".

Юрій Ігнат зазначив, що 23 лютого у Росії святкують День захисника вітчизни, а 24 лютого буде річниця початку повномасштабної війни в Україні.

"Чекати можна в ці дні кілька хвиль атак тому, що ворог, очевидно, завжди це робить — використовує дати", — вважає Ігнат.

[ + – ] Юрій Ігнат прокоментував загрозу використання авіації ЗС РФ (10:46)

Спікер Повітряних сил зазначив, що українцям варто бути готовими до загострення ситуації, а також до "нестандартних дій" з боку ЗС РФ. За його словами, росіяни стягнули свою авіацію, зокрема на аеродроми Білорусі та на тимчасово окуповані території України.

"Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, вона зберігається і зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом", — повідомив речник.

Юрій Ігнат також згадав про те, що Україна збила вже майже 300 російських літаків і приблизно стільки ж гелікоптерів. При цьому супротивник все ще може поповнювати втрати, підтягуючи нову техніку.

За словами Ігната, наразі ситуація на кордоні контрольована. ЗС РФ немає можливості підтягувати свої винищувачі до кордонів за тим самим принципом, як і наземну техніку, оскільки літаків потрібні аеродроми.

Нагадаємо, що 17 лютого Юрій Ігнат повідомив в інтерв'ю "Українському радіо", що у Кремля залишився лише один аргумент – лякати Україну та світ "зброєю апокаліпсису". За словами речника Повітряних сил, у війні проти України ворог уже перепробував усе, що "є у нього під рукою".

Фокус також писав про те, що 17 лютого Юрій Ігнат прокоментував в ефірі "Радіо Свобода" повідомлення західних ЗМІ про те, що РФ стягує свою авіацію ближче до кордонів, намагаючись посилити своє угруповання в Україні.