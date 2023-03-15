ЗСУ знищили російський винищувач Су-24 під Бахмутом: з'явилися ефектні кадри (відео)

Російський літак упав і спалахнув після зіткнення із землею. Ворожий пілот встиг катапультуватись.

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Під Бахмутом українські військові 93 бригади "Холодний Яр" збили російський СУ-24. Інформацію підтвердив голова офісу президента Андрій Єрмак.

Інформацію про збитого винищувача російських окупантів також опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Відомо, що російський тактичний фронтовий бомбардувальник упав у районі села Кліщіївка. Там зараз базуються кадрові військові ЗС РФ, а також найманці ПВК "Вагнер".

На опублікованих кадрах відео видно, як підбитий літак падає і після зіткнення із землею спалахує.

Пілот, який був за штурвалом винищувача, встиг катапультуватись. Білий купол його парашута добре видно на відео. Однак пізніше стало зрозуміло, що стропи його парашута заплуталися у гілках дерев.

СУ-24 — це радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стріловидності, призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих і складних метеоумовах, вдень і вночі, зокрема на малих висотах з прицільним ураженням наземних і надводних цілей.

Нагадаємо, 21 лютого спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому ЗС РФ не атакуватиме Київ винищувачами. За словами військового, у сучасній війні для обстрілу переважно використовуються високоточні ракети.

Ми також писали, що 8 березня експерти розповіли, які винищувачі будуть більшою проблемою для ЗС РФ. Основним претендентом як основний бойовий літак для ВПС України є винищувач F-16. Однак, на думку експертів, є більш перспективні варіанти, зокрерма літаки Gripen і F-18.