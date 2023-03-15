Два дні пекла: як боєць ЗСУ з позивним "Фін" вижив після кількох кульових поранень (фото)

Український воїн отримав поранення в руку та кисть, а також два дні добирався до своїх бійців. Він страждав від зневоднення, втрати крові та галюцинацій. Побратими з Десантно-штурмових військ знайшли його та евакуювали.

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Боєць Дмитро Фінашин із позивним "Фін" розповів про своє поранення, і як він потім добирався до позицій українських військових. Про це він повідомив в інтерв'ю для АрміяІнформ.

Нині "Фін" прямує до Кракова на протезування. За подвиги йому надали звання Герой України. На війні боєць із 2015 року, де спершу служив у Нацгвардії, а пізніше перевівся до батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького на посаді оператора взводу аеророзвідки.

Засідка військ РФ

За словами бійця, 23 травня 2022 року підрозділ отримав завдання — зачистити лісосмугу поблизу села Яківка Донецької області. Однак, як виявилося пізніше, там на бійців чекала ворожа засідка. Їм довелося відходити під щільним ворожим вогнем та через мінне поле. В результаті один побратим загинув, боєць із позивним "Азовчик" отримав поранення. Під час евакуації "Азовчика" поранення отримав "Фін".

Боєць "Фін" на реабілітації

"Ми з Сократом тягли "Азовчика". Я тримав автомат, прикриваючи відхід. У якийсь момент ворожа куля пройшла крізь ствольну коробку автомата і розтрощила вказівний палець правої руки. Його тримала тільки рукавичка. Наклали турнікет і продовжили евакуацію", – згадує Дмитро.

Після цього він отримав ще одне поранення — куля потрапила в ліву руку і роздробила кістку передпліччя, зайшовши через корпус під ключицею і вилетівши навиворіт. Також потім виявилося, що було ще одне влучення по тілу, але під одягом його не було одразу помітно. Через крововтрату він знепритомнів, час від часу він приходив до тями і бачив, що побратими його тягли і намагалися допомогти. Почалося зневоднення через спеку. Військові давали пожувати траву, щоб отримати хоч якусь вологу і клали на лоб прохолодну траву.

Завершення рятувальної операції

В якийсь момент побратим "Сократ" пішов уперед і натрапив на ЗС РФ, вони його вбили. У радіостанцію вони сказали, що боєць мертвий і що вони розстріляли всіх поранених. Через це операцію з евакуації "Фіна" зупинили та викликали артилерію на полі бою, щоб окупанти відійшли. "Фін" та "Азовчик" залишилися живими і добиралися.

"Повзти з двома пошкодженими руками було нереально. Півтора дні, коли ще залишалися якісь сили, намагався йти. Робив два-три кроки, непритомнів, приходив до тями і знову йшов... Вночі сильно замерзав — температура падала до 4 градусів тепла, а я був тільки в мокрому від крові кителі. Окрім того, докучали комарі. Від них рятувала москітна сітка, яка була зі мною. Витративши купу сил, натягнув її на себе. На другий день поранена ліва рука набухла так, що мені через нестабільну свідомість здавалося, що це ПКМ, а ще заважав пошкоджений палець — він тримався на шкірі, до рани набився якийсь бруд і трава. Я намагався його відрізати, але ніж постійно випадав із затиснутих колін — сил не вистачало. А ще хотілося пити — на щастя, в якийсь момент наткнувся на калюжу в траві. Вода була застояна, протухла, віддавала сірководнем, але якою ж вона була смачною! Я підкладав як опору під себе поранену руку і пив, пив", — розповідає військовий.

Якоїсь миті у "Фіна" почалися галюцинації. Йому здавалося, що він бачить бійців, які пропонували йому врятувати його, але вони йшли. Так минуло два дні. Фінашин розумів, що може не пережити ще однієї ночі. Однак допомогло йому те, що він був в одному районі, де був бій. Місцевість була досить прохідною.

Побратими десантники виявили "Фіна"

Вранці 25 травня його виявили бійці десантно-штурмової бригади, які його врятували. Спершу "Фін" подумав, що це окупанти і думав, що це його смерть, проте побачивши український однострій, він зрозумів, що це порятунок.

Далі на бійця чекав госпіталь, ампутація руки та пальця, а звідти до лікарні Мечникова у Дніпрі. Лікарі називали той факт, що він вижив, дивом. У "Фіна" було зневоднення, погано працювали нирки, організм був виснажений сепсисом, а на ампутованій руці розвивалася гангрена.

"Я був такий щасливий, що залишився на цьому світі, що мене майже не турбували фантомні болі, що буває дуже нечасто. Мені вистачило буквально кількох візитів до психолога, щоб подолати їх", — каже "Фін".

"Фін" з протезом

Нагадаємо, 15 березня ЗСУ знищили російський винищувач Су-24 під Бахмутом найманців ПВК "Вагнер".

Також 15 березня бійці ЗСУ знищили два російські танки з ПТРК Javelin.