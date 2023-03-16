"Там прятались сотни людей": Зеленский напомнил о годовщине трагедии в Драмтеатре Мариуполя

Глава государства заверил, что оккупантам не простят ни одной разрушенной судьбы и добавил, что Украина все ближе к тому, чтобы Россия ответила за свои преступления.

Related video

16 марта, в годовщину трагедии в драмтеатре Мариуполя, президент Украины Владимир Зеленский напомнил о совершенном страной-агрессорой. Соответствующий ролик глава государства обнародовал в своем Telegram.

Авиаудар по драмтеатру в Мариуполе – годовщина трагедии.

"Год назад Россия целенаправленно и жестоко сбросила сверхмощную бомбу на Драматический театр в центре Мариуполя. Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Там скрывались от обстрелов сотни людей", — написал Зеленский.

По его словам, мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы Россия ответила за совершенное против Украины и украинцев. Президент пообещал, что врагу не простят ни одну разрушенную судьбу, и каждую его жертву помнят.

Видео, опубликованное Владимиром Зеленским в годовщину трагедии в драмтеатре Мариуполя

В Мариупольском городском совете также вспомнили события в драмтеатре. Театр в Мариуполе назвали символом российской агрессии против человечества. В пресс-службе напомнили, как трагедия шокировала весь мир.

"Мариупольский драмтеатр – два слова, две бомбы, 600 унесенных жизней, одна трагедия и одна большая боль для миллионов людей по всему миру", — констатировали в городском совете.

Городской голова города Вадим Бойченко сравнил драмтеатр с сердцем города, бьющемся в груди каждого местного жителя.

"Мариупольский драмтеатр можно разобрать. Но он сердце нашего города, и он продолжает биться в сердцах мариупольцев. И мы будем помнить. Каждого. Каждую", — заявил Бойченко.

Авиаудар по драмтеатру в Мариуполе — как это было

16 марта 2022 года ВС РФ сбросили авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе. Около него было написано большыми буквами "дети". В бомбоубежище там скрывались от обстрелов гражданские. Здание выдержало удар, и оттуда стали выходить живые люди.

Однако уже в мае журналисты сообщили, что в результате удара по драмтеатру Мариуполя погибли около 600 человек. Медийщики опросили очевидцев трагедии и подсчитали, что внутри и снаружи здания погибла почти половина находившихся там. По словам свидетелей, только на полевой кухне находились около сотни людей, из которых не удалось выжить никому.

19 июля оккупационные власти обвинили в трагедии в мариупольском драмтеатре украинских военных. Также захватчики приуменьшили количество погибших в результате авиаудара. По их версии, погибли только 14 человек.

Позже, 31 августа, в ВСУ рассказали, что оккупанты залили тела погибших во время бомбардировки драмтеатра в Мариуполе бетоном. Местные рассказывали, что их посыпают хлоркой, чтобы не пробивался трупный запах.

Недавно, 4 февраля, стало известно, что здание драмтеатра в Мариуполе полностью снесли. "Финальная точка поставлена", — написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.