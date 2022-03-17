Бомбоубежище в Мариуполе под Драмтеатром выдержало удар - Тарута

Завалы вокруг здания разбирают, на поверхность выходят живые люди.

Бомбоубежище в Мариуполе под драматическим театром выдержало бомбовый удар, нанесенный ВС РФ 17 марта 2022 года. Прятавшиеся в нем люди сейчас выходят наружу. Об этом сообщил в своем Facebook украинский политик и предприниматель Сергей Тарута.

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"После страшной ночи неизвестности на утро 22 дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начинают разбирать, люди выходят живыми", — сказал Тарута.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ сбросили на Драмтеатр в Мариуполе мощную авиабомбу несмотря на то, что возле здания было крупными буквами написано "ДЕТИ". Это было видно на спутниковом снимке, опубликованном американской компанией Maxar Technologies.

В настоящий момент Мариуполь разрушен российской армией на 90%. В городе почти не осталось зданий, не имеющих повреждений. 15 марта 2022 года по Мариуполю было нанесено 22 авиаудара и сброшено около 100 бомб.