Бомбосховище в Маріуполі під Драмтеатром витримало удар — Тарута

Завали довкола будівлі розбирають, на поверхню виходять живі люди.

Бомбосховище в Маріуполі під драматичним театром витримало бомбовий удар, завданий ЗС РФ 17 березня 2022 року. Люди, які ховалися в ньому, зараз виходять назовні. Про це повідомив у своєму Facebook український політик і підприємець Сергій Тарута.

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"Після страшної ночі невідомості на ранок 22 дні війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали починають розбирати, люди виходять живими", — сказав Тарута.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ скинули на Драмтеатр у Маріуполі потужну авіабомбу, незважаючи на те, що біля будівлі було великими літерами написано "ДІТИ". Це було видно на супутниковому знімку, опублікованому американською компанією Maxar Technologies.

Зараз Маріуполь зруйновано російською армією на 90%. У місті майже не залишилося будівель, які не мають пошкоджень. 15 березня 2022 року по Маріуполі було нанесено 22 авіаудари та скинуто близько 100 бомб.