"Там ховались сотні людей": Зеленський нагадав про річницю трагедії у Драмтеатрі Маріуполя

Очільника держави запевнив, що окупантам не пробачать жодної зруйнованої долі і додав, що Україна все ближче до того, аби Росія відповила за свої злочини.

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16 березня, у річницю трагедії в драмтеатрі Маріуполя, президент України Володимир Зеленський нагадав про скоєне країною-агресоркою. Відповідний ролик очільник держави оприлюднив у своєму Telegram.

Авіаудар по драмтеатру у Маріуполі — річниця трагедії

"Рік тому Росія цілеспрямовано та жорстоко скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя. Поруч із будівлею був напис "Діти", який неможливо було не помітити. Там ховалися від обстрілів сотні людей", — написав Зеленський.

За його словами, ми крок за кроком наближаємось до того, щоб Росія відповіла за скоєне проти України та українців. Президент пообіцяв, що ворогу не пробачать жодної зруйнованої долі, і кожну його жертву пам’ятають.

Відео, опубліковане Володимиром Зеленським у річницю трагедії в драмтеатрі Маріуполя

У Маріупольській міській раді також згадали тогорічні події у драмтеатрі. Театр у Маріуполі назвали символом російської агресії проти людства. У пресслужбі нагадали, як трагедія шокувала увесь світ.

"Маріупольський драмтеатр – два слова, дві бомби, 600 забраних життів, одна трагедія та один великий біль для мільйонів людей по всьому світу", — констатували у міській раді.

Міський голова міста Вадим Бойченко порівняв драмтеатр з серцем міста, що б’ється в грудях кожного місцевого мешканця.

"Маріупольський драмтеатр можна розібрати. Але він є серцем нашого міста, і воно продовжує битися у серцях маріупольців. І ми будемо пам’ятати. Кожного. Кожну", — заявив Бойченко.

Авіаудар по драмтеатру у Маріуполі — як це було

16 березня 2022 року ЗС РФ скинули авіабомбу на драмтеатр у Маріуполі. Біля нього було написано великими літерами "діти". У бомбосховищі там ховались від обстрілів цивільні. Будівля витримала удар, і звідти почали виходити живі люди.

Однак вже у травні журналісти повідомили, що внаслідок удару по драмтеатру Маріуполя загинуло близько 600 осіб. Медійники опитали очевидців трагедії та підрахували, що всередині та ззовні будівлі загинула майже половина тих, хто там перебував. За словами свідків, тільки на польовій кухні знаходилось близько сотні людей, з яких не вдалось вижити нікому.

19 липня окупаційна влада звинуватила у трагедії в маріупольському драмтеатрі українських військових. Також загарбники применшили кількість загиблих внаслідок авіаудару. За їхньою версією, загинуло лише 14 осіб.

Пізніше, 31 серпня, у ЗСУ розповіли, що окупанти залили тіла загиблих під час бомбардування драмтеатру у Маріуполі бетоном. Місцеві розповідали, що їх посипають хлоркою, щоб не пробивався трупний запах.

Нещодавно, 4 лютого, стало відомо, що будівлю драмтеатру у Маріуполі повністю знесли. "Фінальна точка поставлена", — написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.