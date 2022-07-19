Окупанти озвучили цинічну брехню про бомбардування драмтеатру в Маріуполі

Містянам, які скаржаться на сильний трупний запах із-під завалів будівлі, окупанти розповідають фейк про підземні склади з протухлою рибою.

Окупаційна адміністрація Маріуполя звинуватила в бомбардуванні драмтеатру, в укриттях якого перебували й діти, українських військових. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, окупанти завершили слідство з приводу авіаудару по приміщенню маріупольського драматичного театру. Провину звалили на військових ЗСУ.

Також проросійська адміністрація міста бреше про кількість загиблих. Вони називають цифру 14 осіб. Хоча внаслідок російського авіаудару 16 березня загинули за різними підрахунками від 300 до 600 людей. Російських військових не зупинило навіть те, що біля будівлі драмтеатру було великими літерами написано "діти".

Крім того, Андрющенко знайшов ще кілька нестиковок у доповіді окупантів про трагедію у драмтеатрі.

"Можна було б звернути увагу на твердження про загиблих виключно в підвалі, хоча купа свідків говорить про наявність людей у всіх приміщеннях. На прискорене прибирання завалів і записи переговорів про вивезення трупів тракторними лафетами. Й інші логічні нестикування, які є невід'ємним складником брехні", — написав радник міського голови Маріуполя.

Він також наголосив на особливому цинізмі окупантів, які сильний трупний запах із-під завалів приміщення театру пояснюють нібито захованим складом із протухлою рибою.

Нагадаємо, що РФ готує до відкриття драмтеатру Маріуполя, де загинули сотні людей. Окупанти та їх посібники хочуть, щоб театр відновив роботу до 10 вересня. Відкрити сезон планується зокрема танцювальними номерами.

Раніше Фокус також писав про те, що наприкінці травня окупанти завершили розбір завалів і вивезення тіл із драмтеатру. Трупи жертв окупанти поховали під безіменними номерами у братській могилі.