Оккупанты озвучили циничную ложь о бомбежке драмтеатра в Мариуполе

Горожанам, которые жалуются на сильный трупный запах из-под завалов здания, оккупанты рассказывают фейк о подземных складах с протухшей рыбой.

Оккупационная администрация Мариуполя обвинила в бомбежке драмтеатра, в укрытиях которого находились и дети, украинских военных. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты завершили следствие по поводу авиаудара по помещению мариупольского драматического театра. Вину свалили на военных ВСУ.

Также пророссийская администрация города врет о количестве погибших. Они называют цифру в 14 человек. Хотя в результате российского авиаудара 16 марта погибли за различными подсчетами от 300 до 600 человек. Российских военных не остановило даже то, что возле здания драмтеатра было крупными буквами написано "дети".

Кроме того, Андрющенко нашел еще несколько нестыковок в докладе оккупантов о трагедии в драмтеатре.

"Можно было бы обратить внимание на утверждение о погибших исключительно в подвале, хотя куча свидетелей говорит о наличии людей во всех помещениях. На ускоренную уборку завалов и записи переговоров о вывозе трупов тракторными лафетами. И другие логические нестыковки, являющиеся неотъемлемой составляющей лжи", — написал советник городского главы Мариуполя.

Он также подчеркнул особый цинизм оккупантов, которые сильный трупный запах из-под завалов помещения театра объясняют якобы спрятанным складом с протухшей рыбой.

Напомним, что РФ готовит к открытию драмтеатр Мариуполя, где погибли сотни человек. Оккупанты и их пособники хотят, чтобы театр возобновил работу к 10 сентября. Открыть сезон планируется, в частности, танцевальными номерами.

Ранее Фокус также писал о том, что в конце мая оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел из драмтеатра. Трупы жертв оккупанты похоронили под безымянными номерами в братской могиле.