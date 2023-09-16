Контрнаступление продолжается: ВСУ форсируют Днепр в Херсонской области, — ISW

По данным аналитиков, Силы обороны усилили свою активность на определенных островах в дельте реки Днепр, которые расположены недалеко от Антоновского моста.

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Российские военные выразили тревогу в связи с событиями, произошедшими 14 и 15 сентября, когда украинские военные провели операцию по переправе через реку Днепр в Херсонской области. Об этом пишут аналитики Института исследования войны ISW.

По словам оккупантов, украинские вооруженные силы усилили свою активность на определенных островах в дельте реки Днепр, недалеко от Антоновского моста, с целью укрепления своих позиций для будущего наступления на восточный (левый) берег Херсонской области.

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По оценкам ISW, российская сторона не обладает нужной живой силой, чтобы обеспечить защиту на данном участке фронта. Это связано с тем, что их командование перебросило несколько подразделений из Херсонской области в Запорожскую область.

ВСУ усилили свою активность на определенных островах в дельте реки Днепр Фото: Скриншот

Оккупанты признают, что у российских сил не хватает ресурсов для проведения собственных операций по переправе через реку в этом районе, особенно из-за отсутствия снарядов для артиллерийской подготовки.

Ранее Фокус сообщал, что Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на Калужскую и Тверскую области. В ведомстве заявили, что ВСУ якобы запустили два дрона в сторону двух российских областей, однако силы ПВО РФ смогли их сбить.

Также стало известно, что тактическая ситуация для ВС РФ стала значительно хуже. Аналитики отметили, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и создает угрозы для группировки российских войск в городе.