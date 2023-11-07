Ударили БПЛА: бійці ЦСО "Альфа" знищили російську САУ "Акація" (фото, відео)

Українські військові за допомогою безпілотника помітили російську техніку та завдали влучного удару. В результаті чого самохідна артилерійська установка спалахнула, а в небо здійнявся густий чорний дим.

Related video

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України знищили російську самохідну артилерійську установку "Акація". Про це повідомив волонтер та активіст Сергій Стерненко в Telegram.

Він зазначив, що українським військових вдалося уразити військову техніку Збройних сил Російської Федерації за допомогою безпілотного літального апарату.

Крім цього, Стерненко опублікував відео, на якому спецпризначенці помітили ворожу САУ "Акація". Після цього безпілотник підлетів ближче до російської техніки та скинув боєприпас. Після влучного удару відбувся вибух, самохідна артилерійська установка спалахнула, а в небо здійнявся густий чорний дим.

САУ "Акація": що відомо

САУ "Акація" — це 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Вона визначена для знищення особового складу, артилерійський і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління та тактичних засобів ядерного нападу. Озброєння САУ — 152-мм гаубиця Д-22 та 7,62-мм кулемет ПКТ, боєкомплект — 40 пострілів, 1500 патронів. Дальність стрільби уламково-фугасним снарядом складає 18,5 кілометрів, а активно-реактивним — 24 кілометри.

САУ "Акація" Фото: Мiноборони РФ

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що розвідники 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та бригадна артилерійська група разом з суміжними підрозділами уразили ворожий ЗРК "Стріла-10", АГС, БМП та мінометний розрахунок. Українські військові помітили російську техніку в лісопосадці.

6 листопада в Оперативному командуванні "Захід" повідомили про знищення складу противотанкових мін ЗС РФ на Південному напрямку. Це вдалося зробити за допомогою САУ "Гвоздика".