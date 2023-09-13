Перетворив на купу мотлоху: дрон ЗСУ уразив російську САУ "Акація" за $1 млн (відео)

Окупанти намагалися замаскувати самохідну артилерійську установку, щоб стріляти по позиціях ЗСУ, проте вночі українські бійці за допомогою дрона завдали влучний удар.

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Оператори ударної роти безпілотних літальних апаратів "АХІЛЛЕС" уразили самохідну артилерійську установку "Акація", якою користуються російські окупанти. Відповідне відео опублікував віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в середу, 13 вересня.

Відомо, що САУ "Акація" військові 92-ї окремої штурмової бригади знищили за допомогою дронів на Куп'янському напрямку. Росіяни намагалися замаскувати її, щоб непомітно обстрілювати українські позиції. Але маскування не спрацювало і на місце, де російські військові сховали техніку, наші бійці запустили ударний дрон із функцією скидання корисного навантаження

Попри темну пору доби, безпілотний літальний апарат успішно досяг мети та скинув на військову техніку кілька боєприпасів. "Акацію" одразу ж охопив вогонь. У коментарях до відео військові написали, що одна така САУ "Акація" обійшлася ЗС РФ в 1 мільйон доларів.

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"Оператори "Армії дронів" продовжують вражати російську техніку по всій лінії фронту. Вдячний військовим, які 24/7 перетворюють російську техніку на купу мотлоху. Дронів на фронті буде більше. Працюємо над цим.", — написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, рота "Ахіллес" знищила 20 одиниць техніки ЗС РФ у серпні за допомогою БПЛА. За даними командування роти, Росія протягом місяця втратила 2 танки, 3 БМП, 10 артилерійських установок, 2 вантажівки і три склади з боєприпасами.

А наприкінці серпня бійці ЗСУ показали "улов" роти "Ахіллес" під Куп'янськом. Протягом однієї ночі підрозділи ЗС РФ на східній ділянці фронту втратили військової техніки на 6 млн дол. Її знищили за допомогою ударних дронів, придбаних на донати українців.