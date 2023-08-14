Розлетівся на частини: ЗСУ знищили ворожий танк за $3 млн (відео)

Українські оператори спочатку підбили бронетехніку росіян FPV-дроном, а потім знищили за допомогою бомбардувальника.

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Рота ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Збройних сил України уразила, а потім і остаточно знищила російський танк Т-72Б. Відповідне відео опублікував командир роти Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 14 серпня.

У Луганській області у світлий час доби військові помітили танк окупантів. На місце знаходження техніки оператори одразу ж випустили FPV-дрон. Він досяг своєї цілі й уразив танк. На цьому зв'язок оператора з безпілотником перервався і в роботу вступив дрон-розвідник. Він показав, що підбитий танк задимівся, але не запалав.

Тому українські військові вирішили повернутися до броньованої техніки противника вночі, щоб остаточно знищити її. Цього разу оператори скористалися дроном, обладнаним тепловізійною камерою та системою скидання боєприпасів.

Перший скинутий безпілотним літальним апаратом боєприпас розірвав російський танк на дві частини, другий змусив детонувати боєкомплект. Після цього дрон скинув ще два боєприпаси, після чого розкидані частини танка повністю охопив вогонь.

Що відомо про танк Т-72Б, який знищили ЗСУ

Серійне виробництво танка стартувало ще 1984 року. Його оснастили навісним динамічним захистом, дизелем В-84-1 (В-84М) потужністю 840 к.с., комплексом керованого озброєння 9К120 "Свір" з лазерним наведенням ракети на ціль. Танк має класичну схему загального компонування з екіпажем із трьох осіб і поперечним розташуванням двигуна. Основним озброєнням є 125-мм гладкоствольна гармата-пускова установка 2А46М. Стрільба ведеться пострілами роздільно-гільзового заряджання з бронебійними підкаліберними, кумулятивними, осколково-фугасними снарядами та пострілами з керованою ракетою, яка має кумулятивну бойову частину. Вартість одного такого танка — приблизно $3 млн.

Нагадаємо, дещо раніше дрони ЗСУ знищили техніку ЗС РФ на $2 млн. Українські оператори безпілотних летальних апаратів завдали противнику шкоди на Луганському напрямку. Спочатку ударна рота знищила танк Т-80. Далі ціллю ЗСУ став склад МТЗ.

А на початку серпня ЗМІ писали про те, що ЗСУ знищили рідкісну станцію РЕБ "Поле-21" в Олешках. Окупанти намагалися одночасно стежити за переміщеннями українців і пригнічувати зв'язок, але дрони знищили цінну техніку.