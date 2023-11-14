Артилерія РФ б'є по своїх: у DeepState розповіли, як росіяни наступають на Авдіївку (відео)

За словами аналітиків, командування окупантів абсолютно не шкодує свою піхоту. Така тактика може дати результат, якщо ЗС РФ знайдуть слабке місце в обороні ЗСУ.

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Російські окупанти продовжують наступати на північ від Авдіївки. Ба більше, у них є успіхи в районі села Степове. Про це повідомили аналітики групи DeepState у відеозвіті 14 листопада.

Повідомляється, що росіяни намагаються пробитися до села, однак закріпитися там у них не виходить. ЗС РФ намагаються перейти на інший бік залізниці. Передбачається, що окупанти знову спробують зайти в Степове. Крім того, ворог намагається наступати в районі Новокалинового.

У звіті говориться, що ця тактика постійного штурму можлива тільки тоді, коли командування абсолютно не шкодує піхоту. На жаль, вона може дати результат, коли ворог знайде слабке місце в обороні. Саме таку тактику використовувала ПВК "Вагнер" під час наступу в Бахмуті.

Як розповів аналітикам один з українських військовослужбовців, який обороняє Авдіївку, у росіян техніка далі Красногорівки не доїжджає. Окупанти підвозять піхоту, а потім вони йдуть у наступ пішки.

"У них небіжчиків, поранених повно. У них артилерія не боїться зачепити своїх, тому що прийде нове відділення піхоти. Одне відділення — смертники, а інше займає вже іншу позицію", — сказав військовий.

Звіт DeepState про ситуацію на фронті

Нагадаємо, що військовий аналітик Олександр Коваленко в інтерв'ю YouTube-каналу Фокус розповів, чи можуть ЗС РФ оточити Авдіївку. На його думку, навіть якщо окупантам не вистачить сконцентрованого біля Авдіївки ресурсу для оточення міста або захоплення нових локацій, вони все одно не зупиняться.