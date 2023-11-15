"Бойницы в заборах и РЭБ": ВС РФ продолжают строить военные базы в Мариуполе (фото)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, российская армия размещают стратегические объекты за пределами промышленной зоны.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают обустраивать военные базы на территории временно оккупированного города Мариуполь Донецкой области. Они кардинально отличаются от украинских. Об этом 15 ноября сообщил Telegram-канал "Андрющенко Time".

"Россияне продолжают обустройство военных баз уже вне промышленной зоны заводов", — говорится в сообщении.

Российская военная база отличается от любой воинской части или базы Украины.

"Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборах, станции связи и РЭБ. Здесь накапливают БК и держат около 100-150 человек личного состава. Это лишь одна из баз — не единственная, не уникальная и не самая большая", — отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Ситуация в Донецкой области

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 15 ноября, ВС РФ продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны, наносят ракетные и авиационные удары. на Донбассе авиационные удары нанесли следующие населенные пункты: Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Северск, Спирное, Клещеевка, Архангельское, Новокалиново, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что ВС РФ прячут доказательства бомбардировки Драмтеатра в Мариуполе. "Оккупанты продолжают прятать под слоями бетона доказательства бомбардировки Драматического театра", — сказал Петр Андрющенко.