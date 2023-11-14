Достали до химзавода и производителя "Кинжалов": БПЛА атаковали российские регионы (фото, видео)

Беспилотники преодолели около 400 км и добрались до Коломны под Москвой, где разрабатывают новое высокоточное оружие для ВС РФ. Также БПЛА заметили еще в трех регионах России.

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В ночь на 14 ноября четыре области РФ оказались под массированной атакой БПЛА. Одной из целей беспилотников был химзавод в Брянской области, который занимается выпуском боеприпасов для РСЗО российской армии. Другой — конструкторское бюро, которое разрабатывает ракетное вооружение, в частности ракеты "Искандер" и "Кинжал". О деталях события написали в Telegram-канале Минобороны РФ и неправительственное росСМИ Baza.

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В отчете Минобороны РФ указано, что БПЛА самолетного типа заметили в следующих областях: Московской, Брянской, Тамбовской, Орловской. Российские военные утверждают, что силам ПВО удалось обезвредить все беспилотники. В атаке обвиняют "киевский режим", который пытался совершить "террористический акт".

Какие именно цели пытались поразить БПЛА, россияне не указали. Отметим, если обозначить перечисленные области РФ на карте, то видно, что беспилотники достали вглубь страны-агрессора на расстояние 300-400 км.

Области РФ, которые атаковали БПЛА неизвестного происхождения Фото: Google Maps

Россияне опубликовали видео, на которых слышен полет беспилотников в Тамбовской и Московской областях. Также жители Коломны в Московской области сообщили, что в 7:30 по Московскому времени (или в 6:30 по Киеву) слышали взрывы, возможно, от работы ПВО. Еще одна возможная цель — химзавод в Брянской области.

Атака БПЛА на РФ — детали ситуации 14 ноября

В заметке Baza указывается, что БПЛА в ночь на 14 ноября достали до "Брянского химического завода имени 50-летия СССР", расположенного к северо-востоку от села Сельцо. Один беспилотник со взрывчаткой обнаружили на крыше строящегося цеха. Также заметили три отверстия в крыше помещения. Пострадавших нет, указывает автор сообщения.

Атака БПЛА на химзавод

Между тем в Telegram-канале Astra отмечают, что в Коломне под ударом оказалось КБ "Машиностроение", которое расположено на юго-востоке города. Местные жители слышали громкий взрыв, а к месту событий поспешили спасательные службы.

Атака БПЛА на КБ в Коломне

Большинство губернаторов российских областей, которые оказались под атакой БПЛА неизвестного происхождения, не упомянули о ночном событии. В частности, ничего не написал губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Есть только сообщение губернатора Орловской области: Андрей Кличков признал, что на северо-западе области сбили беспилотник.

Атака БПЛА — заявление губернатора

Отметим, "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" занимается выпуском 300 видов современных боеприпасов и находится под санкциями Украины. В частности, — занимается снарядами для РСЗО "Град" и "Торнадо". На фотографиях, размещенных на Google maps, также можно увидеть управляемые авиационные бомбы. КБ "Машиностроение" в Коломне — предприятие, которое занимается разработкой различных видов оружия для Минобороны РФ. Это предприятие производит и тестирует ракетное вооружение, в частности ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Предыдущая атака беспилотников на Коломну состоялась 11 ноября. Тогда росСМИ сообщали, что БПЛА повредили фасады корпусов.

Напоминаем, в ночь на 14 ноября ВС РФ запустили по Украине стаю дронов-камикадзе, сообщал Фокус. Дроны пересекли территории страны и достали за 1000 км — их заметили на Львовщине.