БПЛА долетели до западных областей: ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе

Вражеские беспилотники находились в Украине с вечера 13 ноября до раннего утра 14 ноября.

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В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Так, вражеские БПЛА были замечены на территории Украины еще вечером 13 ноября, о чем сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Так, в 20:30 Воздушные силы сообщили об опасности со стороны российских дронов в Днепропетровской и Запорожской областях. Две группы дронов заметили во время полета в направлении Павлограда. Затем тревогу объявили и в Харьковской области, но уже в 22:07 объявили об отбое.

Однако в 22:51 Воздушные силы сообщили, что в Запорожской области работает ПВО по российскому дрону.

"Зафиксирована группа ударных БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей. Направление движения – западное/северо-западное", — сказано в сообщении.

Уже в 23:21 ВСУ предупредили об опасности жителей Кировоградской, Черкасской и Одесской областей.

Карта воздушных тревог в Украине

Затем в 00:23 14 ноября была объявлена воздушная тревога в Винницкой области, а затем — в Хмельницкой области. В 02:07 Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности со стороны БПЛА жителей Черновицкой области, но в 02:46 стало известно, что дроны летят в сторону Львовской области через Ивано-Франковщину.

Карта воздушных тревог в Украине

Отбой воздушной тревоги для западных областей был объявлен только в 03:54 утра.

Напомним, что в ВМС ВСУ назвали причины паузы атак "Калибрами" РФ. Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-морских сил ВСУ, отметил, что российский ВПК не может поставить такое количество ракет, которое необходимо для оккупантов.

Также военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, могут ли ВС РФ применить сотни накопленных "Искандеров". По последним разведывательным данным, Россия накопила 800 ракет, среди которых "Калибры", "Искандеры" и Х-101. Прежде всего, резервы несут угрозу прифронтовым областям Украины.