Взрыв в Подмосковье: БПЛА атаковал предприятие, производящее ракеты – соцсети (фото, видео)

По информации российских пабликов, в подмосковной Коломне беспилотник упал на крышу "Конструкторского бюро машиностроения".

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В ночь на 11 ноября в Московской области Российской Федерации, в городе Коломна, прогремел взрыв в районе военного предприятия. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По данным канала, "Конструкторское бюро машиностроения" подверглось атаке беспилотного летательного аппарата.

В Подмосковье прозвучал взрыв

Telegram-канал Mash сообщил, что движение транспорта в районе завода в Коломне было перекрыто. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции.

В Коломне перекрыли дорогу

Позже авторы канала уточнили, что, по их данным, сбитый над "Конструкторским бюро машиностроения" дрон упал на крышу предприятия.

"У двух корпусов пострадали кровля, обшивка и выбиты стекла. Обошлось без последующего возгорания. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отметим, что "Конструкторское бюро машиностроения" является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Предприятие специализируется на ракетном вооружении.

Ситуация возле места взрыва

Что говорят в Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о якобы пресечении атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны.

В ведомстве утверждают, что в Смоленской и Московской областях средствами противовоздушной обороны удалось перехватить два беспилотника.

Напомним, 31 октября в Российской Федерации прозвучал взрыв в районе Соликамского завода "Урал". РосСМИ заявили, что во втором корпусе завода произошел "хлопок", однако на работу предприятия это якобы не повлияло.

Ранее, 4 августа, в Удмуртии 4 августа на Воткинском машиностроительном заводе произошел взрыв. В результате был поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину.