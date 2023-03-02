В Московской области раздался взрыв, на место выехали спасатели (фото, видео)

Российское СМИ опубликовало запись мощного взрыва. Его услышали жители почти всех районов Коломны.

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В пригороде Коломны около 21.30 прогремел мощный взрыв, который можно было услышать почти из каждого района города. Об этом сообщило российское СМИ Baza.

"Свист был слышен, потом взрыв явно. (…) Сначала был дым, сейчас такое зарево", — сказал очевидец во время записи видео, опубликованного Baza.

Телеграмм-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, где слышен взрыв. Авторы контента написали, что детали пока не известны.

Сотрудники медиа "РБК" обратились за подробностями в пресс-службу администрации Коломенского городского округа. Там ответили, что на место выехали спасатели и правоохранители.

В МЧС журналистам подтвердили, что их работники находятся на месте инцидента.

Город Коломна находится в 114 километрах от столицы страны-агрессорки. В этом городе находится база Конструкторского бюро машиностроения, на которой разработали оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

[ + – ] Город Коломна в Московской области (на карте)

Напомним, российские СМИ сообщили 2 марта о мощном взрыве в поселке Березовский Тульской области. Очевидцы рассказали, что от взрывной волны затряслись дома. В лесу нашли воронку глубиной полметра, вокруг которой лежали погибшие птицы.

Генштаб Украины прокомментировал обвинения в диверсиях и взрывах на территории РФ. "Все происходящее в России — это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ", — заявили в ведомстве.