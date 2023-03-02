У Московській області пролунав вибух, на місце виїхали рятувальники (фото, відео)

Російське ЗМІ опублікувало запис потужного вибуху. Його почули мешканці майже усіх районів міста Коломни.

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У передмісті Коломни близько 21.30 пролунав потужний вибух, який можна було почути майже з кожного району міста. Про це повідомило російське ЗМІ Baza.

"Свист був чутний, потім вибух явно. (…) Спочатку був дим, зараз отака заграва", — сказав очевидець під час запису відео, опублікованого Baza.

Телеграм-канал Mash опублікував відео з камери спостереження, де чутно вибух. Автори контенту написали, що деталі поки невідомі.

Працівники медіа "РБК" звернулись за подробицями до пресслужби адміністрації Коломенського міського округу. Там відповіли, що на місце виїхали рятувальники та правоохоронці.

У МНС журналістам підтвердили, що їхні працівники знаходяться на місці інциденту.

Місто Коломна знаходиться у 114 кілометрах від столиці країни-агресорки. У цьому місті знаходиться база Конструкторського бюро машинобудування, на якій були розроблені оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

[ + – ] Місто Коломна у Московській області (на карті)

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили 2 березня про потужний вибух у селищі Березовський Тульської області. Очевидці розповіли, що від вибухової хвилі затрусилися будинки. У лісі знайшли вирву глибиною пів метра, навколо якої лежали загиблі птахи.

Генштаб України прокоментував звинувачення у диверсіях на вибухах та території РФ. "Все, що відбувається в Росії, — це опір місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, що не залежать від ЗСУ", — заявили у відомстві.