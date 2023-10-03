"Це просто м'ясо": командири відправляють бійців "Шторм-Z" у суїцидальні штурми, — Reuters

За словами журналістів, штрафні загони, кожен з яких налічує від 100 до 150 осіб, вбудовані в регулярні російські війська. Передбачається, що на лінії фронту перебуває щонайменше кілька сотень таких бійців.

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Російські командири використовують бійців підрозділу "Шторм-Z" як гарматне м'ясо під час штурмів. Про це пише видання Reuters з посиланням на свої джерела в російській армії.

За словами неназваного російського військового, який брав участь у боях під Бахмутом, одного разу його командир наказав йому залишити бійців "Шторм-Z" і дозволити їм загинути. Той не підкорився.

"Якщо коменданти ловлять когось, у кого в диханні пахне алкоголем, то негайно відправляють у Шторм-Z", — сказав він.

За його словами, цих людей використовують як "м'ясо".

Журналісти заявили, що штрафні загони, кожен з яких налічує від 100 до 150 осіб, вбудовані в регулярні російські війська. Вони вирушають на найвразливіші ділянки фронту і зазнають важких втрат.

Один із бійців "Шторм-Z", який потрапив на війну з в'язниці, розповів журналістам, що 105 зі 120 осіб його підрозділу було вбито або поранено в боях під Бахмутом. Так, боєздатними залишилися лише 15 осіб. Усі вони служили у 237-му полку ЗС РФ.

Видання пише, що за даними Conflict Intelligence Team, Міністерство оборони РФ використовує загони "Шторм-Z" як піхоту, що легко витрачається.

"Штурмовики "Шторм-Z" просто вирушають на найнебезпечніші ділянки фронту, для оборони й нападу", — повідомили журналістам джерела.

Зазначається, що у видання не вийшло встановити точну кількість бійців, які служать у "Шторм-Z". Передбачається, що на лінії фронту перебуває щонайменше кілька сотень людей.

Нагадаємо, що 3 жовтня повідомлялося, що на фронті помітили "мангал" з гілками, який ЗС РФ приварили двометровий на старий танк Т-54Б. Величезна надбудова значно погіршує непомітність танка та ускладнює його маскування в посадці, але "козирок" має на меті вберегти танк від ураження дронами-камікадзе.