"Милые кошачьи тренировки": военная с позывным "Пуля" поделилась видео в TikTok

На линии фронта на Донбассе живет котенок, который ленится ловить настоящих мышей, поэтому они бегают военным "по головам". Вместо этого животное развлекается игрушками, и ему ищут дом.

Котенок, который живет с украинскими военнослужащими в блиндаже, отказывается ловить настоящих мышей, вместо этого "охотится" за плюшевой игрушкой, прикрепленной к боевому рюкзаку. На видео, которое опубликовала военная Татьяна Захарченко с позывным "Пуля", можно увидеть, как животное настойчиво хватает "мышь" и делает вид, что это ее добыча. Кадры с котенком и призывом откликнуться тем, кто предоставит ему дом, "Пуля" разместила в TikTok.

Видео с Тик ток с котом

Видео военнослужащей появилось в сети 14 ноября. Главный герой записи — пушистый котенок, который играет как будто мышонком. Сначала котенок сидит на рюкзаке и хватает зубами добычу. Затем пытается потянуть ее в свой тайник, но выясняется, что это не живое существо, а мягкая игрушка, прикрепленная на цепочке. Автор сообщения добавила теги, которые объясняют, что события происходят в блиндаже где-то на Донбассе.

"Охотиться на плюшевую мышь лучше чем на обычную", — подытожила "Пуля".

Видео с котенком получило почти 9 тыс. лайков, 400 комментариев и 200 пользователей его сохранили "на память". Комментаторы радуются увиденному и некоторые предполагают, что животное — чистокровной породы "нибелунг". Татьяна не подтвердила, правда ли это, но добавила, что котята ищут дом. В нескольких ответах она назвала героя "Фуфлик", но не ясно, кличка ли это.

Люди, которые писали отзывы под видео, предлагали облегчить животному жизнь — не мучить искусственной добычей, а поймать настоящую и "подвешивать на ниточке". Автор возразила, поскольку чем тогда будет заниматься кот? По ее словам, по блиндажу бегают настоящие мыши, но котенок ими не интересуется. Другие предполагали, что животное занимается физподготовкой, а предмет, которым он играет — это "тренировочная мышь". Также были предположения, что пушистый житель блиндажа на линии фронта — "пацифист".

Видео с Тик ток — комментарии о котенке из блиндажа Фото: Скриншот Видео с Тик ток — предположение о котенке-пацифисте Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о других видео с TikTok, которые зацепили за живое зрителей. Например, в октябре появилась история о японце, который находил мусор странной конфигурации, а потом укладывался на землю и воспроизводил увиденную форму.

Напоминаем, 8 ноября правительство Канады решило запретить региональный филиал китайской компании TikTok. Канадцам объяснили, что им можно публиковать видео, но будут некоторые ограничения.