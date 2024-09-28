Увидели насквозь: ученые сделали кожу мышей невидимой с помощью пищевого красителя (фото)

Многие процедуры исследования нашего тела и органов, такие как рентген и даже биопсия, являются довольно сложными, затратными и неприятными. В попытках создать альтернативу таким методам диагностики, ученые получили мышей прозрачных как стекло.

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Ученые из Стэнфордского университета совершили значительный прорыв, сделав кожу живых мышей прозрачной при определенных условиях освещения. Это открытие может открыть новые возможности в медицинской визуализации и биологических исследованиях, позволяя более четко видеть внутренние ткани без инвазивной хирургии даже у людей, пишет The Conversation.

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Исследователи добились этого эффекта с помощью тартразина — обычного желтого пищевого красителя, содержащегося в повседневных продуктах, который изменял прохождение света через кожу мышей. Свои результаты исследования они опубликовали в журнале Science.

Методика их работы основана на взаимодействии света с биологическими тканями. Обычно кожа рассеивает свет из-за своего сложного состава, состоящего из воды, белков и жиров, поэтому ее трудно увидеть насквозь. Однако, нанеся на кожу раствор тартразина, исследователи смогли изменить ее коэффициент преломления, что позволило свету легче проходить через нее. Это позволило наблюдать за глубокими структурами, такими как кровеносные сосуды и мышечные волокна, в режиме реального времени, не причиняя вреда мышам.

Нанеся на кожу раствор тартразина, исследователи смогли изменить ее коэффициент преломления, что позволило свету легче проходить через нее Фото: Science

Это открытие имеет многообещающее потенциальное применение, особенно в медицинской диагностике. Оно может привести к созданию неинвазивных методов мониторинга работы органов или выявления заболеваний без необходимости хирургического вмешательства. Способность видеть сквозь ткани также может улучшить наше понимание того, как болезни развиваются и распространяются на микроскопическом уровне, предлагая новые идеи в области лечения и профилактики.

Однако идея невидимости кожи человека пока далека от реальности. Прозрачность, достигнутая в данном исследовании, работает только при определенных условиях освещения и ограничена поверхностными слоями тканей, говорит автор исследования, профессор Цзыхао Оу из Стэнфордского университета. Масштабирование этой технологии для обеспечения прозрачности всего человеческого тела будет сопряжено со значительными трудностями, включая риски для здоровья и необходимость более глубокого проникновения в ткани.

Хотя прозрачность всего тела на данном этапе неосуществима, это исследование открывает захватывающие возможности для неинвазивной медицинской визуализации организмов живых существ. Способность видеть внутри них может произвести революцию в здравоохранении, сделав такие процедуры, как биопсия, менее сложными и дискомфортными.

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