Жертвуя — проверяй. Как распознать мошенников под личиной благотворителей

Перед тем, как вы покупаете смартфон, то внимательно читаете спецификацию от производителя, а дальше идете на форумы читать отзывы.

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Перед тем, как вы покупаете автомобиль, то обязательно спросите всех знакомых, что это за автомобиль, о его слабых и сильных сторонах.

Когда дело доходит до инвестиций, то вообще человек долгое время изучает рынок, историю компании, выискивает информацию об учредителях, читает статьи и узнает на всех возможных ресурсах о планировании и работе на рынке.

Так происходит со всем, что имеет отношение к капиталовложениям. Это свойственно человеку, независимо от его материального положения и желаемой покупки.

Что же пошло не так с благотворительностью?

Ведь человек так же, как и с покупкой любого товара, инвестирует свои личные средства в добро. Единственная разница в том, что она не получит конкретный товар или выгоду. Но благотворительная помощь — это такая же инвестиция, поддержка, вклад, который должен перерасти в результате — эффективную помощь нуждающемуся.

Когда дело доходит до благотворительного взноса, то у большинства людей почему-то исключается понятие проверки, обоснования, поиска информации и сбора данных.

В нашей культуре даже нет традиции спросить у самого благотворительного фонда или человека, который просит о помощи, о деталях сбора средств, детали оплаты, отчета. Это считается некрасивым поступком, интерес осуждается, а когда это просьба о помощи, которая выглядит очень трогательно, то вообще разум отключается.

Благодаря тому, что люди не рассматривают благотворительность как такую же инвестицию, как покупку смартфона, у нас в стране процветают мошенники. Это люди, которые злоупотребляют доверием других людей, давая им только красивые картинки, слезливые истории, непрозрачные сборы и неэффективное использование благотворительных средств.

Затем, когда обнаруживается мошенничество, у людей вообще пропадает желание помогать. И это очень логично. Ведь если смартфон, который вы купили, оказался не способным выполнить все ваши запросы, вы никогда уже не купите такой же и, главное, не посоветуете это делать вашим близким и знакомым.

По данным Госслужбы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2021, зарегистрировано 19812 благотворительных организаций. Согласно данным от Украинского форума благотворителей, которые они получили от ГНС и Минюста, только 6421 благотворительные организации подали свои налоговые отчеты в государственные органы в 2020 году.

Официальная прибыль организаций, подавших отчеты в 2020 году, составила 14,2 миллиарда гривен. Нетрудно понять, что львиная доля собранных благотворительных средств находится в тени, никем не контролируется и используется по собственному желанию.

А сборы на личные карты — это вообще миллиарды необлагаемых и неизвестных сумм средств.

Для того, чтобы инвестировать свои средства в благотворительность правильно, эффективно, прозрачно и действительно помочь тем, кто нуждается в помощи, вам надо сделать несколько шагов:

Проверить наличие благотворительной организации/человека, которая собирает средства в сети интернет. Для этого можно легко ввести название в поисковую сеть google. Если фонд, или человек не коммуницирует нигде с людьми, которые могут стать инвесторами их благотворительного сбора, то у вас должен возникнуть вопрос: "Почему?" Проверка данных в реестрах. Если это юридическое лицо (фонд), то вам надо в реестре неприбыльных организаций просто вбить Код ЕГРПОУ. Существует ли вообще такая организация, куда вы планируете вкладывать средства. Ссылка: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/non-profit Проверка людей, собирающих средства. Зайдите на сайт благотворительной организации, посмотрите на людей, которые являются командой фонда. Их страницы всегда можно найти в социальных сетях. Также это касается человека, который собирает средства на личные карточки. Почитайте комментарии под постами, старайтесь понять, чем жил человек до сбора средств. Проверка отчетности. Здесь не все так сложно, как кадется. Вам нужно на сайте/или странице социальной сети посмотреть на отчеты, которые подает благотворительная организация /человек для своих благодетелей.

Очень важно, что это не должны быть сфотографированные чеки, обычные фотоотчеты. Вам, как инвестору, должно быть сразу понятно, сколько средств собрано (это могут быть выписки из банка / информация о сборе на карточки) и сколько надо для достижения заявленной цели (должен быть счет, благодаря которому формируется сумма).

Надо обращать внимание на то, есть ли вообще запрос на сбор (выписки из больницы, где есть направление на заявленное лечения, запрос от больницы на оборудование, просьбы о помощи от нуждающегося и т.д.).

Также должны быть расходные накладные, акты выполненных работ, официальная информация о передаче помощи. А уже потом можно смотреть на фотоотчеты с получателями помощи. Также у благотворительной организации, которая работает прозрачно, должен быть отдельный раздел "Отчеты", где можно посмотреть финансовой деятельности фонда или отчеты об отдельных проектах. Если такого нет, спросите: почему? И запросите их.

Важно

Следите за деньгами. Почему важна публичная и прозрачная отчетность благотворительных фондов

Еще есть быстрая возможность посмотреть отчеты на Карте благотворительности от Украинского форума благотворителей https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-map. Сюда подают результаты своей работы и налоговые отчеты проверенные благотворительные организации.

Аудиторский отчет — это то, что свидетельствует о профессионализме и желании быть максимально прозрачными для общества. Спросите у фонда, могут ли они его предоставить, проходят ли они вообще аудит.

Главное — помните, что если ваша инвестиция в добро составляет всего 1 гривну, то это не значит, что вы не имеете права получить гарантированную обратную связь об использовании этой инвестиции. Благотворители в нашей стране почему-то стесняются задавать вопросы, просить о отчеты и документы.

Не стесняйтесь! Это ваши деньги, которые должны быть вложены прозрачно и иметь эффективные последствия не только для вас, но и для того инвестиционного проекта, который вы поддерживаете.