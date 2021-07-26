Жертвуючи — перевіряй. Як розпізнати шахраїв під личиною благодійників
"Офіційний прибуток благодійних організацій, які подали звіти у 2020 році, становить 14,2 мільярдів гривень. Левова частка зібраних грошей у тіні і ніким не контролюється. А збори на особисті карти — це взагалі мільярди неоподатковуваних та невідомих сум". Думка.
Перед тим, як ви купуєте смартфон, то уважно читаєте специфікацію від виробника, а далі йдете на форуми читати відгуки.
Перед тим, як ви купуєте автомобіль, то обов'язково запитаєте всіх знайомих, що це за автомобіль, про його слабкі і сильні сторони.
Коли справа доходить до інвестицій, то взагалі людина довгий час вивчає ринок, історію компанії, вишуковує інформацію про засновників, читає статті і дізнається на всіх можливих ресурсах про планування і роботу на ринку.
Так відбувається з усім, що має відношення до капіталовкладень. Це властиво людині, незалежно від її матеріального становища і бажаної покупки.
Що ж пішло не так з благодійністю?
Адже людина так само, як і з покупкою будь-якого товару, інвестує свої особисті кошти в добро. Єдина різниця в тому, що вона не отримає конкретний товар або вигоду. Але благодійна допомога — це така сама інвестиція, підтримка, внесок, який повинен перерости в результаті — в ефективну допомогу нужденному.
Коли справа доходить до благодійного внеску, то в більшості людей чомусь зникає поняття перевірки, обгрунтування, пошуку інформації та збору даних.
У нашій культурі навіть немає традиції запитати в самого благодійного фонду або людини, яка просить про допомогу, про деталі збору коштів, деталі оплати, звіт. Це вважається негарним вчинком, інтерес засуджується, а коли це прохання про допомогу, яке виглядає дуже зворушливо, то взагалі розум вимикається.
Завдяки тому, що люди не розглядають благодійність як таку ж інвестицію, як покупку смартфона, у нас у країні процвітають шахраї. Це люди, які зловживають довірою інших людей, даючи їм тільки красиві картинки, сльозливі історії, непрозорі збори і неефективне використання благодійних коштів.
Потім, коли виявляється шахрайство, у людей взагалі зникає бажання допомагати. І це дуже логічно. Адже якщо смартфон, який ви купили, виявився не здатним виконати всі ваші запити, ви ніколи вже не купите такий же і, головне, не порадите це робити вашим близьким і знайомим.
За даними Держслужби статистики України, станом на 1 січня 2021, зареєстровано 19812 благодійних організацій. Згідно з даними від Українського форуму благодійників, які вони отримали від ДПС і Мін'юсту, тільки 6421 благодійна організація подала свої податкові звіти в державні органи у 2020 році.
Офіційний прибуток організацій, які подали звіти у 2020 році, становить 14,2 мільярдів гривень. Неважко зрозуміти, що левова частка зібраних благодійних коштів у тіні, ніким не контролюється і використовується за власним бажанням.
А збори на особисті карти — це взагалі мільярди неоподатковуваних та невідомих сум коштів.
Для того, щоб інвестувати свої кошти в благодійність правильно, ефективно, прозоро і дійсно допомогти тим, хто потребує допомоги, вам треба зробити кілька кроків:
- Перевірити наявність благодійної організації/людини, яка збирає кошти в мережі інтернет. Для цього можна легко ввести назву в пошукову мережу google. Якщо фонд, або людина не комунікує ніде з людьми, які можуть стати інвесторами їхнього благодійного збору, то у вас повинне виникнути питання: "Чому?"
- Перевірка даних у реєстрах. Якщо це юридична особа (фонд), то вам треба в реєстрі неприбуткових організацій просто вбити Код ЄДРПОУ. Чи існує взагалі така організація, куди ви плануєте вкладати кошти. Посилання: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/non-profit.
- Перевірка людей, які збирають кошти. Зайдіть на сайт благодійної організації, подивіться на людей, які є командою фонду. Їхні сторінки завжди можна знайти в соціальних мережах. Також це стосується людини, яка збирає кошти на особові картки. Почитайте коментарі під постами, намагайтеся зрозуміти, чим жила людина до збору коштів.
- Перевірка звітності. Тут не все так складно, як кадети. Вам потрібно на сайті/або сторінці соціальної мережі подивитися на звіти, які подає благодійна організація/людина для своїх благодійників.
Дуже важливо, що це не повинні бути сфотографовані чеки, звичайні фотозвіти. Вам як інвестору має бути відразу зрозуміло, скільки коштів зібрано (це можуть бути виписки з банку/інформація про збір на картки) і скільки треба для досягнення заявленої мети (повинен бути рахунок, завдяки якому формується сума).
Треба звертати увагу на те, чи є взагалі запит на збір (виписки з лікарні, де є напрям на заявлене лікування, запит від лікарні на обладнання, прохання про допомогу від нужденного тощо).
Також повинні бути видаткові накладні, акти виконаних робіт, офіційна інформація про передачу допомоги. А вже потім можна дивитися на фотозвіти з одержувачами допомоги. Також у благодійній організації, яка працює прозоро, повинен бути окремий розділ "Звіти", де можна подивитися фінансову діяльність фонду або звіти про окремі проекти. Якщо такого немає, запитайте: чому? І запитайте їх.Важливо
Ще є швидка можливість подивитися звіти на Карті благодійності від Українського форуму благодійників https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-map. Сюди подають результати своєї роботи і податкові звіти перевірені благодійні організації.
Аудиторський звіт — це те, що свідчить про професіоналізм і бажання бути максимально прозорими для суспільства. Запитайте у фонду, чи можуть вони його надати, чи проходять вони взагалі аудит.
Головне — пам'ятайте, що якщо ваша інвестиція в добро становить усього 1 гривню, то це не означає, що ви не маєте права отримати гарантований зворотний зв'язок про використання цієї інвестиції. Благодійники в нашій країні чомусь соромляться ставити питання, просити про звіти та документи.
Не соромтесь! Це ваші гроші, які повинні бути вкладені прозоро і мати ефективні наслідки не тільки для вас, але і для того інвестиційного проекту, який ви підтримуєте.