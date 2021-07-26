Жертвуючи — перевіряй. Як розпізнати шахраїв під личиною благодійників

Перед тим, як ви купуєте смартфон, то уважно читаєте специфікацію від виробника, а далі йдете на форуми читати відгуки.

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Перед тим, як ви купуєте автомобіль, то обов'язково запитаєте всіх знайомих, що це за автомобіль, про його слабкі і сильні сторони.

Коли справа доходить до інвестицій, то взагалі людина довгий час вивчає ринок, історію компанії, вишуковує інформацію про засновників, читає статті і дізнається на всіх можливих ресурсах про планування і роботу на ринку.

Так відбувається з усім, що має відношення до капіталовкладень. Це властиво людині, незалежно від її матеріального становища і бажаної покупки.

Що ж пішло не так з благодійністю?

Адже людина так само, як і з покупкою будь-якого товару, інвестує свої особисті кошти в добро. Єдина різниця в тому, що вона не отримає конкретний товар або вигоду. Але благодійна допомога — це така сама інвестиція, підтримка, внесок, який повинен перерости в результаті — в ефективну допомогу нужденному.

Коли справа доходить до благодійного внеску, то в більшості людей чомусь зникає поняття перевірки, обгрунтування, пошуку інформації та збору даних.

У нашій культурі навіть немає традиції запитати в самого благодійного фонду або людини, яка просить про допомогу, про деталі збору коштів, деталі оплати, звіт. Це вважається негарним вчинком, інтерес засуджується, а коли це прохання про допомогу, яке виглядає дуже зворушливо, то взагалі розум вимикається.

Завдяки тому, що люди не розглядають благодійність як таку ж інвестицію, як покупку смартфона, у нас у країні процвітають шахраї. Це люди, які зловживають довірою інших людей, даючи їм тільки красиві картинки, сльозливі історії, непрозорі збори і неефективне використання благодійних коштів.

Потім, коли виявляється шахрайство, у людей взагалі зникає бажання допомагати. І це дуже логічно. Адже якщо смартфон, який ви купили, виявився не здатним виконати всі ваші запити, ви ніколи вже не купите такий же і, головне, не порадите це робити вашим близьким і знайомим.

За даними Держслужби статистики України, станом на 1 січня 2021, зареєстровано 19812 благодійних організацій. Згідно з даними від Українського форуму благодійників, які вони отримали від ДПС і Мін'юсту, тільки 6421 благодійна організація подала свої податкові звіти в державні органи у 2020 році.

Офіційний прибуток організацій, які подали звіти у 2020 році, становить 14,2 мільярдів гривень. Неважко зрозуміти, що левова частка зібраних благодійних коштів у тіні, ніким не контролюється і використовується за власним бажанням.

А збори на особисті карти — це взагалі мільярди неоподатковуваних та невідомих сум коштів.

Для того, щоб інвестувати свої кошти в благодійність правильно, ефективно, прозоро і дійсно допомогти тим, хто потребує допомоги, вам треба зробити кілька кроків:

Перевірити наявність благодійної організації/людини, яка збирає кошти в мережі інтернет. Для цього можна легко ввести назву в пошукову мережу google. Якщо фонд, або людина не комунікує ніде з людьми, які можуть стати інвесторами їхнього благодійного збору, то у вас повинне виникнути питання: "Чому?" Перевірка даних у реєстрах. Якщо це юридична особа (фонд), то вам треба в реєстрі неприбуткових організацій просто вбити Код ЄДРПОУ. Чи існує взагалі така організація, куди ви плануєте вкладати кошти. Посилання: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/non-profit. Перевірка людей, які збирають кошти. Зайдіть на сайт благодійної організації, подивіться на людей, які є командою фонду. Їхні сторінки завжди можна знайти в соціальних мережах. Також це стосується людини, яка збирає кошти на особові картки. Почитайте коментарі під постами, намагайтеся зрозуміти, чим жила людина до збору коштів. Перевірка звітності. Тут не все так складно, як кадети. Вам потрібно на сайті/або сторінці соціальної мережі подивитися на звіти, які подає благодійна організація/людина для своїх благодійників.

Дуже важливо, що це не повинні бути сфотографовані чеки, звичайні фотозвіти. Вам як інвестору має бути відразу зрозуміло, скільки коштів зібрано (це можуть бути виписки з банку/інформація про збір на картки) і скільки треба для досягнення заявленої мети (повинен бути рахунок, завдяки якому формується сума).

Треба звертати увагу на те, чи є взагалі запит на збір (виписки з лікарні, де є напрям на заявлене лікування, запит від лікарні на обладнання, прохання про допомогу від нужденного тощо).

Також повинні бути видаткові накладні, акти виконаних робіт, офіційна інформація про передачу допомоги. А вже потім можна дивитися на фотозвіти з одержувачами допомоги. Також у благодійній організації, яка працює прозоро, повинен бути окремий розділ "Звіти", де можна подивитися фінансову діяльність фонду або звіти про окремі проекти. Якщо такого немає, запитайте: чому? І запитайте їх.

Важливо

Слідкуйте за грошима. Чому важлива публічна і прозора звітність благодійних фондів

Ще є швидка можливість подивитися звіти на Карті благодійності від Українського форуму благодійників https://rating.ufb.org.ua/rating/blago-map. Сюди подають результати своєї роботи і податкові звіти перевірені благодійні організації.

Аудиторський звіт — це те, що свідчить про професіоналізм і бажання бути максимально прозорими для суспільства. Запитайте у фонду, чи можуть вони його надати, чи проходять вони взагалі аудит.

Головне — пам'ятайте, що якщо ваша інвестиція в добро становить усього 1 гривню, то це не означає, що ви не маєте права отримати гарантований зворотний зв'язок про використання цієї інвестиції. Благодійники в нашій країні чомусь соромляться ставити питання, просити про звіти та документи.

Не соромтесь! Це ваші гроші, які повинні бути вкладені прозоро і мати ефективні наслідки не тільки для вас, але і для того інвестиційного проекту, який ви підтримуєте.