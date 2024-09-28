Побачили наскрізь: учені зробили шкіру мишей невидимою за допомогою харчового барвника (фото)

Багато процедур дослідження нашого тіла та органів, такі як рентген і навіть біопсія, є доволі складними, витратними та неприємними. У спробах створити альтернативу таким методам діагностики, вчені отримали мишей прозорих як скло.

Related video

Учені зі Стенфордського університету здійснили значний прорив, зробивши шкіру живих мишей прозорою за певних умов освітлення. Це відкриття може відкрити нові можливості в медичній візуалізації та біологічних дослідженнях, даючи змогу чіткіше бачити внутрішні тканини без інвазивної хірургії навіть у людей, пише The Conversation.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідники домоглися цього ефекту за допомогою тартразину — звичайного жовтого харчового барвника, що міститься в повсякденних продуктах, який змінював проходження світла через шкіру мишей. Свої результати дослідження вони опублікували в журналі Science.

Методика їхньої роботи заснована на взаємодії світла з біологічними тканинами. Зазвичай шкіра розсіює світло через свій складний склад, що складається з води, білків і жирів, тому її важко побачити наскрізь. Однак, завдавши на шкіру розчин тартразину, дослідники змогли змінити її коефіцієнт заломлення, що дало змогу світлу легше проходити через неї. Це дало змогу спостерігати за глибокими структурами, такими як кровоносні судини і м'язові волокна, в режимі реального часу, не завдаючи шкоди мишам.

Нанісши на шкіру розчин тартразину, дослідники змогли змінити її коефіцієнт заломлення, що дало змогу світлу легше проходити через неї Фото: Khoisan

Це відкриття має багатообіцяюче потенційне застосування, особливо в медичній діагностиці. Воно може призвести до створення неінвазивних методів моніторингу роботи органів або виявлення захворювань без необхідності хірургічного втручання. Здатність бачити крізь тканини також може поліпшити наше розуміння того, як хвороби розвиваються і поширюються на мікроскопічному рівні, пропонуючи нові ідеї в галузі лікування і профілактики.

Однак ідея невидимості шкіри людини поки що далека від реальності. Прозорість, досягнута в даному дослідженні, працює тільки за певних умов освітлення і обмежена поверхневими шарами тканин, говорить автор дослідження, професор Цзихао Оу зі Стенфордського університету. Масштабування цієї технології для забезпечення прозорості всього людського тіла буде пов'язане зі значними труднощами, зокрема ризиками для здоров'я і необхідністю більш глибокого проникнення в тканини.

Хоча прозорість усього тіла на даному етапі нездійсненна, це дослідження відкриває захоплюючі можливості для неінвазивної медичної візуалізації організмів живих істот. Здатність бачити всередині них може зробити революцію в охороні здоров'я, зробивши такі процедури, як біопсія, менш складними і дискомфортними.

Раніше Фокус писав про генно-модифікованих корів, яких вивели в США. У корів з відредагованими генами більш гладка шерсть, щоб витримувати високі температури, і вони можуть швидше набирати вагу.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.