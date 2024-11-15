"Милі котячі тренування": військова з позивним "Пуля" поділилась відео в TikTok

На лінії фронту на Донбасі живе кошеня, яке лінується ловити справжніх мишей, тому вони бігають військовим "по головах". Натомість тварина розважається іграшками, і їй шукають домівку.

Кошеня, яке живе з українськими військовослужбовцями в бліндажі, відмовляється ловити справжніх мишей, натомість "полює" за плюшевою іграшкою, прикріпленою до бойового рюкзака. На відео, яке опублікувала військова Тетяна Захарченко з позивним "Пуля", можна побачити, як тварина наполегливо хапає "мишу" і удає, що це її здобич. Кадри з кошеням і закликом відгукнутись тим, хто надасть йому домівку, "Пуля" розмістила в TikTok.

Відео з Тік ток з котом

Відео військовослужбовиці з'явилось у мережі 14 листопада. Головний герой запису — пухнасте кошеня, яке бавиться начебто мишеням. Спершу кошеня сидить на рюкзаку і хапає зубами здобич. Потім намагається потягнути її у свою схованку, але з'ясовується, що це не жива істота, а м'яка іграшка, прикріплена на ланцюжку. Авторка допису додала теґи, які пояснюють, що події відбуваються у бліндажі десь на Донбасі.

"Полювати на плюшеву мишу краще ніж на звичайну", — підсумувала "Пуля".

Відео з кошеням отримало майже 9 тис. вподобайок, 400 коментарів та 200 користувачів його зберегли "на пам'ять". Коментатори тішаться побаченому і дехто припускає, що тварина — чистокровної породи "нібелунг". Тетяна не підтвердила, чи це правда, але додала, що кошеняті шукають домівку. У кількох відповідях вона назвала героя "Фуфлік", але не ясно, чи це кличка.

Люди, які писали відгуки під відео, пропонували полегшити тварині життя — не мучити штучною здобиччю, а зловити справжню та "підвішувати на ниточці". Авторка заперечила, оскільки чим тоді буде займатись кіт? З її слів, по бліндажу бігають справжні миші, але кошеня ними не цікавиться. Інші припускали, що тварина займається фізпідготовкою, а предмет, яким він грається — це "тренувальна миша". Також були припущення, що пухнастий житель бліндажа на лінії фронту — "пацифіст".

Відео з Тік ток - коментарі про кошеня з бліндажа Фото: Скриншот Відео з Тік ток - припущення про кошеня-пацифіста Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші відео з TikTok, які зачепили за живе глядачів. Наприклад, у жовтні з'явилась історія про японця, який знаходив сміття дивної конфігурації, а потім вкладався на землю і відтворював побачену форму.

Нагадуємо, 8 листопада уряд Канади вирішив заборонити регіональну філію китайської компанії TikTok. Канадцям пояснили, що їм можна публікувати відео, але будуть деякі обмеження.