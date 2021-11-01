Не лише Америку. Учені з'ясували, що вікінги першими відкрили Азорські острови

За допомогою останків тварин учені дізналися, що давні скандинавські мореплавці досягли островів на кілька століть раніше, ніж португальські мандрівники.

Учені виявили докази, які підтверджують теорію про те, що вікінги оселилися на Азорських островах за сотні років до прибуття сюди португальців у 1427 році, повідомляє The Guardian.

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Допомогли фекалії та вугілля

Група вчених вивчила відкладення на дні озера на острові, що входить до групи Азорських островів, котрі розташовані в середній частині Атлантичного океану. Вони виявили багато органічних сполук, які є у фекаліях корів та овець. Також дослідники виявили наявність великої кількості деревного вугілля, але з низьким вмістом пилку місцевих дерев.

Це свідчило про те, що перші поселенці спалювали дерева, щоб розчистити землю для випасання худоби, кажуть учені. Але справжнім відкриттям для них було датування виявлених зразків. За словами вчених, вік відкладень оцінюється між 700 та 850 роками нашої ери.

"У нас є вагомі докази існування поселення на Азорських островах задовго до прибуття португальців", — каже Педро Рапосейро з Університету Азорських островів.

[ + – ] Острів Сан-Мігел, який входить до групи Азорських островів Фото: wikipedia

Першими були точно вікінги

За словами вчених, з 700 по 800 рік вітер та погодні умови в північній півкулі, ймовірно, були кращими помічниками мешканцям північних широт для досягнення цього архіпелагу, ніж їхнім колегам-мореплавцям з Південної Європи. Також учені категорично стверджують, що першими поселенцями на Азорських островах були давні скандинави.

Ще один доказ

Висновки Рапосейро та його колег підтверджують дослідження біолога-еволюціоніста Джеремі Сірла з Корнелльського університету, який також казав, що вікінги дісталися до Азорських островів раніше за всіх, хоча його дослідження засноване на інших біологічних джерелах.

"Йдеться про мишей. Тому що вони подорожували на кораблях з людьми по всьому світу. Якщо з'ясувати, звідки взялися ці миші, то можна дізнатися, звідки прибули самі господарі кораблів", — каже Сірл.

За словами Сірла, якщо проаналізувати ДНК домової миші, яка має різні генетичні ознаки залежно від місця проживання, можна дізнатися, з якої частини Європи вона прибула.

[ + – ] Азорські острови. На задньому плані видно активний вулкан Піку. Фото: wikipedia

Схожі миші

Учений виявив, що миші, котрі живуть на Британських островах і островах, розташованих поруч, мають однакову генетичну лінію з мишами, які живуть у Норвегії, а саме з її берегів найчастіше вікінги вирушали до колонізаторських походів.

[ + – ] Домова миша Фото: The Guardian

Пізніше Сірл та його команда виявили останки древніх мишей з тієї ж ДНК в Ісландії та Гренландії, які вікінги заселили понад 1000 років тому. Після цього вони вирушили на південь – на Азорські острови та архіпелаг Мадейра. Там також вони знайшли мишей, які мають ті ж генетичні ознаки, що й у мишей з Норвегії. Хоча їх і було менше, ніж мишей із ДНК тварин, що живуть у Португалії.

"Ці миші, ймовірно, були випадковими мандрівниками, які на кораблях вікінгів потрапили до різних частин світу", — говорить Сірл.

Азорські острови

[ + – ] Азорські острови (Azores). Фото: The Guardian