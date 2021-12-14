У Норвегії вчені знайшли ніж 13 століття із зображенням соколиного полювання

Дата виготовлення кістяної рукояті збігається з періодом правління норвезького короля Хакона IV Старого у 1217-1263 рр. Цей монарх — відомий любитель соколиного полювання.

Під час розкопок у Норвезькій столиці Осло археологи знайшли ніж, рукоять якого нагадує постать монарха 13 століття — але дослідники сумніваються, король це чи королева. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Виріб виконаний із кістки тварини, це постать із короною на голові, а на її руці — сокіл-сапсан. Співробітники Норвезького інституту досліджень культурної спадщини вважають, що ця археологічна знахідка є раннім зображенням аристократичного соколиного полювання, яке знаходили на території Скандинавії.

За словами археологів, спочатку вони подумали, що натрапили на велику риб'ячу кістку.

Історик К'яртан Хауглід, який керував розкопками, вважає, що немає жодних сумнівів у тому, що на голові цієї фігурки зображено корону. "Однак складно сказати, король це чи королева", — пояснив дослідник.

Стать фігури встановити складно тому, що в середньовічній Норвегії жінки теж брали участь у соколиному полюванні.

[ + – ] Зображення соколиного полювання

Хауглід припускає, що фігуру виготовили у місцевій майстерні та називає її одним із найцінніших археологічних артефактів, знайдених в Осло в останні роки.

На території північної частини Європи було знайдено лише кілька зображень жінок із соколами.

[ + – ] Норвезька археологиня демонструє свою знахідку.

Проте дата виготовлення фігурки співпадає з періодом правління норвезького короля Хакона IV Старого у 1217-1263 рр. Цей монарх відомий як любитель соколиного полювання.

Експерти вважають, що знайдений артефакт — рукоять зброї чи інструменту, зроблений з органічного матеріалу, кістки чи рогу.

Біля фігури зачіска, яку носили в 13-му столітті, голова вкрита, обличчя посміхається, на місці очей — маленькі дірочки.

На оперенні сокола зображено вигравіруваний візерунок, що також вказує на високий статус власника предмета.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку археологів, першовідкривачами Азорських островів були вікінги. За рештками тварин вони визначили, що стародавні мореплавці зі Скандинавії опинилися на островах на кілька століть раніше, ніж португальці. Учені вивчили відкладення на дні острівного озера та знайшли безліч органічних сполук, які були у фекаліях корів та овець. За словами вчених, датування цих артефактів стало для них відкриттям. Це період між 700 та 850 рр. н.е.