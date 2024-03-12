"Пиратские публикации": Соловий жестко ответила о размещении своих треков на платформах РФ (видео)

Певица уточнила, что к записанному совместно с Олегом Скрипкой треку "Зима", который можно увидеть на платформе "Яндекс.Музыка", она вообще не имеет отношения. Все авторские права на песню принадлежат Скрипке.

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Украинская певица Христина Соловий, которая недавно спорила с Машей Ефросининой по поводу русского языка, объяснила, как ее песни оказались на российских платформах. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Соловий отметила, что ни один из ее треков не размещен на российских платформах официально. Все доступные композиции – пиратские публикации, на распространение которых она не давала согласия и с которых не получает никакой прибыли. Также певица сделала уточнение по поводу трека "Зима", который в свое время записывала в дуэте с другим украинским исполнителем Олегом Скрипкой.

"Относительно трека "Зима", записанного совместно с Олегом Скрипкой, все права на эту композицию принадлежат Олегу Скрипке, он является автором слов и музыки. Также он ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах", — добавила Христина Соловий.

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Отметим, что скандал вокруг Христины Соловий вспыхнул с новой силой после того, как медиа Times of Ukraine 9 марта опубликовало информацию о том, что "треки артистки со Львовщины до сих пор доступны на болотах (в России, — ред.)". В качестве примера медиа привело песню "Бути людьми", размещенную на платформе "VK музыка", и трек "Зима", который можно прослушать на "Яндекс Музыка".

"Она (Христина Соловий, — ред.), вероятно, получает оттуда роялти. По правилам "Яндекса" треки загружает сам артист или его лейбл и напрямую получает вознаграждение каждый раз, когда композицию прослушивают", — говорилось в публикации Times of Ukraine.

Медиа опубликовало информацию о том, что некоторые треки Христины Соловий доступны слушателям в России Фото: Скриншот

Напомним, несколько ранее мы писали о том, почему возник языковой скандал после интервью Христины Соловий Маше Ефросининой. Христина обвинила всех, кто строил культурные мосты между Россией и Украиной, в том, что теперь на их руках и сердцах кровь. Мария не согласилась с ней, и в итоге разговор получился довольно эмоциональным и резким.

Кроме того мы сообщали о том, что языковед Ирина Фарион высказалалсь про спор Ефросининой и Соловий. По ее словам, во время полномасштабной войны с РФ украинцы не могут быть не категоричны к русскому языку, чтобы не стать капитулянтами и московскими рабами.